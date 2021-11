WHO: Para az új variáns

Néhány napja a koronavírus új variánsát azonosították Dél-Afrikában.

Ilyen gyakran előfordul, de a most felbukkant variáns mégis azonnal felkeltette a tudósok érdeklődését és aggodalmát.

Hogy miért? Mert különösen sok mutációt azonosítottak rajta. Csak a tüskefehérjéjén, amivel az emberi sejtekhez csatlakozik, 32 módosulást figyeltek meg.

A mutációk egy része kimondottan azokat a területeket érinti, amik nagyban befolyásolják a vírus fertőzőképességét, illetve azt, hogy mennyire képes kijátszani a szervezet immunválaszát.

Péntek este a WHO aggodalomra okot adónak nevezte az új variánst, aminek az omikron nevet adták. Közleményük szerint az előzetes bizonyítékok alapján az omikron-variáns esetében nagyobb az újrafertőződés veszélye, mint a többinél.



Az, hogy az omikron-variáns a súlyosabb besorolást kapta, azt jelenti, hogy

gyorsabban terjed,

új típusú klinikai tüneteket okozhat,

csökkenti a közegészségügyi intézkedések, a vakcinák vagy a betegség kezelési módszereinek hatékonyságát.

Hogy miért tűnik olyan aggasztónak az új variáns, azt John Burn-Murdoch, a Financial Times kiváló járványügyi szakújságírója részletezte Twitterén:



A jelenleg elérhető adatok alapján a B.1.1.529 még a korábbi szupervariánsoknál, a bétánál és a deltánál is gyorsabb ütemben szorította ki a korábbi variánsokat.

Az új variánson észlelt mutációk a korábbi tapasztalatok alapján olyannak tűnnek, amelyek növelhetik a fertőzési és az immunválaszt kikerülő képességeit.

Mindezeket a meglátásokat persze érdemes még fenntartásokkal kezelni, mert az új variánst csak nemrég fedezték fel, így még nagyon keveset tudunk róla. Ráadásul most, amikor az új variáns terjedni kezdett, Dél-Afrikában éppen viszonylag alacsonyak az esetszámok, egy járványhullám végén, az új hullám indulásakor fedezték fel. Vagyis, ahogy azt Burn-Murdoch is megjegyezte, további vizsgálatokra van szükség.



"Még nem tudunk túl sokat erről a variánsról. Amit tudunk, az az, hogy sok mutációja van. Ez azért aggasztó, mert ha egy vírusnak ilyen sok mutációja van, az hatással lehet a viselkedésére" - mondta Maria Van Kerkhove, az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) covid-ügyi vezetője. A WHO pénteki tanácskozásán ezért azt vizsgálják majd, hogy ezek a mutációk hogyan befolyásolhatják a vírus terjedését, illetve a szervezet immunválaszát.

A B.1.1.529 variáns tüskefehérjéjén eddig 32 mutációt azonosítottak. Ezek közül több is olyan területeket érint, amelyek segíthetik a vírusnak kijátszani a szervezet által termelt antitesteket. Egy másik mutáció pedig a vírus sejtekbe való behatolását könnyítheti meg. Mindent egybevetve a B.1.1.529-en a korábbi variánsokhoz képest nagyon sok mutációt mutattak eddig ki. Csak az ACE2 receptoron, vagyis azon a fehérjén, mely segítségével a vírus beépül az emberi sejtekbe, tíz mutációt figyeltek meg - a béta variáns ACE2 receptorán három, a deltáén két mutációt azonosítottak csak.



A mutációk nagy száma miatt Tom Peacock, az Imperial College London virológusa egyenesen "rémisztőnek" nevezte az új mutációt.

Az mindenesetre semmi jót nem ígér, hogy a Dél-Afrikában azonosított új fertőzések 90 százalékát már a B.1.1.529 okozza. Amennyiben beigazolódna, hogy ez a változat képes kijátszani a vakcinák adta védettséget, az globálisan is rendkívül aggasztó helyzetet teremtene. "A legfontosabb megválaszolandó kérdés, hogy pontosan milyen hatással van a vakcinákra" - mondta Tulio de Oliveira, a dél-afrikai járványügyi központ, a CERI igazgatója, aki a Financial Times beszámolója szerint maga is "aggódik".

Az eddigi tapasztalatok alapján a vírus reprodukciós rátája, az a bizonyos R0 érték jelenleg 2. Ez nagyobb minden korábbi variánsénál. Ha az R0 értéke nagyobb 1-nél, az a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vírus terjedése exponenciális, vagyis hatványozott.