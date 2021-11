A németek és az olaszok is találtak omikronos fertőzöttet, Izrael határzárra készül

Egymás után jelentik be Európa országai, hogy azonosították a koronavírus új variánsát, az omikront.

Németországban két olyan fertőzöttet találtak, akik november 24-én érkeztek Münchenbe, nem tudni, pontosan honnan. Az olaszok Milánóban találtak egy esetet, ő Mozambikból utazott be. Csehországban pedig egy olyan ember kaphatta el az omikront, aki nemrég Namíbiában járt, de nála még nem bizonyították egyértelműen, hogy ezzel a variánssal fertőződött meg.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken aggodalomra okot adó kategóriába sorolta az omikront, amit Dél-Afrikában fedeztek fel először. Minden korábbi variánsnál, így a deltánál is gyorsabban terjedhet, de nem világos, hogy milyen mértékben képes elkerülni a vakcinák által kiváltott immunválaszt. Azt sem tudni, hogy súlyosabb betegséget okoz-e. Egy dél-afrikai orvos szokatlan tünetekről számolt be a páciensei körében: nem vesztették el az ízlésüket és a szaglásukat, viszont iszonyatosan fáradtnak érezték magukat. Többnyire fiatal betegekről számolt be, akik nem szorultrak kórházi ápolásra.

Az omikront Nagy-Britanniában, Belgiumban, Botswanában, Izraelben és Hongkongban is azonosították már. A vírus terjedése miatt több országban szigorításról döntöttek.

Izrael lezárná a határt

A tervek szerint az izraeli kormány vasárnap éjféltől két hétig nem engedné be az országba a külföldieket, írja a Reuters. Az oltással rendelkező, máshonnan hazatérő izraeliekre három, az oltatlanokra pedig hét nap kötelező karantén várhat. A belügyminiszter szerint úgy számolnak, hogy az omikron már csaknem minden országban jelen van.

Abban bíznak, hogy ebben a két hétben kiderül, mennyire hatékonyak a vakcinák az új variánssal szemben.

Utasok a Ben-Gurion repülőtéren Fotó: JACK GUEZ/AFP

Izraelben a Shin Bet védelmi szolgálat telefonkövető technológiáját is bevetik a fertőzöttek azonosítása érdekében. Ez korábban is előfordult már, de a bíróság korlátozta a használatát, miután jogvédők tiltakoztak a magánszféra megsértése miatt.

Eddig egy bizonyítottan omikronnal fertőzött izraeliről tudnak, további hét gyanús esetet vizsgálnak. A hétből háman mindkét oltásukat megkapták, és szintén hárman nemrég külföldön jártak.

Angliába csak PCR-rel

A boltokban, tömegközelekedési eszközön való maszkviselés mellett a brit kormány arról is döntött, hogy mindenkinek PCR-tesztet kell végeztetnie, aki külföldről Angliába érkezik. Az előírás szerint ők csak a negatív eredmény birtokában hagyhatják el a tartózkodási helyüket.

Akik kapcsolatba kerültek omikornnal fertőzött személlyel, tíz nap karanténra készülhetnek.

Hollandia: korábban zárnak a vendéglátóhelyek

A következő három hétben délután ötkor be kell zárniuk a kávézóknak, múzeumoknak, moziknak sportlétesítményeknek és a nem létfontosságú termékeket árusító boltoknak Hollandiában. A szupermarketek és más üzletek nyolckor zárnak. Előírták azt is, hogy legfeljebb 13-an tartózkodhatnak egy-egy lakásban, és mindenkit home office-ra biztatnak, írja a BBC.

A kormány már korábban bejelentette ezeket az intézkedéseket, hogy mérsékelje a kórházak leterheltségét, de csak most lépnek életbe. Hollandiában az elmúlt időszakban komoly tüntetések voltak a szigorítások ellen.

Hollandiában most 61 omikron-gyanús fertőzöttet vizsgálnak, ők mindnyájan Dél-Afrikából érkeztek, és egy amszterdami hotelben karanténoznak.