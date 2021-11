Az Iraqi Airways újabb 418 embert röptetett vissza Erbilbe

Szombat este egy újabb repülőgépnyi közel-keleti ember tért vissza a hazájába Minszkből. Erről az iraki légitársaság adott hírt a közösségi oldalán.

A fehérorosz ellenzéki Zerkalo.io összesítése szerint eddig össszesen 5 géppel 1876 ember utazott el az elmúlt napokban. A szombati utasok valamennyien iraki állampolgárok voltak, akik hiába próbáltak átjutni az Európai Unióba a lengyel vagy a litván határon.

A migrációs válság november 8-án lépett szintet Bruzgi/Kuznica határátkelőhelynél, ahol rövid idő alatt több ezren gyűltek össze. Az elmúlt napokban valamelyest normalizálódott a helyzet, miután az elsősorban iraki kurdisztáni tömeg egy részét egy Grodno városához közeli logisztikai központban helyezték el, illetve különböző légitársaságok többeknek segítettek visszatérni oda, ahonnan elindultak.

Friss hír ugyanakkor az is, hogy a fehérorosz–litván határon éjszaka megtalálták egy közel-keleti férfi holttestét, a litvánok és a lengyelek pedig továbbra is rendszeres határsértési kísérletekről számolnak be. A válság hátterét legutóbb az ide kattintva elérhető podkasztunkban elemeztük részletesebben.