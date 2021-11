Koronavírus: közel 200 halott, 7600 covidos kórházban

195 új áldozata van a járványnak Magyarországon, ha az elmúlt hetet nézzük, naponta 168-an halnak meg átlagosan. Ez közelíti az egy évvel ezelőtti, második hullám csúcsát.

Továbbra is erősen terjed a vírus, a friss adatok közt majdnem minden harmadik teszt pozitív, az elmúlt hetet nézve pedig minden negyedik, ami nagyjából megfelel az eddigi legsúlyosabb, harmadik hullám csúcsának.

Akkor több mint tízezren voltak kórházban, most 7596-an, ami jóval kedvezőbb, de önmagában magas szám: egyre nagyobb terhelés hárul a kórházakra, egyre nehezebb ellátni a nem covidos betegeket is.

A keddi adatok szerint 513-an vannak lélegeztetőgépen, ami 25-tel alacsonyabb a hétfőinél. Ahogy írtuk, a hétvége után váratlanul, irreális mértékben bezuhant a lélegeztetős statisztika, amihez semmilyen magyarázatot nem fűztek. Kérdésünkre azt írták, a friss adatok csak az invazív lélegeztetett betegeket jelölik (rajtuk kívül vannak non-invazívak is). Úgy értesültünk, és az operatív törzs válaszából is arra lehet következtetni, hogy új adatszolgáltatási rendszert vezettek be.

Amellett, hogy nem transzparensen csinálták, mindez azért is probléma, mert az eddiginél is kevésbé tudjuk felmérni az intenzív osztályok leterheltségét. A non-invazív lélegeztetett betegek ugyanis szintén az intenzív osztályon fekszenek, sőt, vannak ott olyan betegek is, akik egyáltalán nem kapnak lélegeztetést, ők eddig sem szerepeltek a statisztikában. (És akkor még nem beszéltünk a nem covidos, de intenzív osztályon kezelt betegekről.) Az ellátás minősége szempontjából pedig nagyon nem mindegy, hány beteget kell ápolni az intenzíveken.

Múlt héthez képest ismét csökkenni kezdett az első oltásra jelentkezők száma. Múlt hétfőn, az oltási akció első napján több mint 18 ezren, most 5461-en kapták meg az első adagot. A harmadik oltásnál ugyanez a szám 105 ezerről 38 ezerre csökkent.

További számok, ábrák, trendek a járványoldalunkon.

