57 évesen meghalt Apetor norvég videós, aki jeges vízben fürödve itta a vodkát

Öt nappal azután, hogy 57 éves lett, meghalt Tor „Apetor” Eckhoff norvég videós, aki a furcsa, de kedves téli úszóvideóiról volt ismert. Úgy halt meg, ahogy élt: jég alá esett a Youtube-csatornája új videójának forgatása közben.

Apetor 2006-ban kezdett el videókat feltölteni, és a 2010-es évek közepén vált híressé. A videóiban gyakran korcsolyázott és úszott jéghideg vízben, mindig alsónadrágra vetkőzve, miközben rengeteget fogyasztott a kedvenc Vikingfjord vodkájából.

Apetor halálhíre öt nappal azután érkezett, hogy közzétette a legutóbbi videóját, aminek az volt a címe: „I am Not Dead, I am 57 Today".

