Kormányinfó a negyedik hullám csúcsán

Adatok vannak, akár össze is lehetne kapcsolni őket, de mégsem volt hajlandó válaszolni rá, hogy nyilvánosságra hozzák-e ezeket az adatokat. Beszélt a lélegeztetettek számáról közölt adatok változásáról is. Gulyás szerint azért közölnek most csak az invazívan lélegeztetettekről adatokat, mert ők vannak életveszélyben. Ez amúgy csak részben igaz. Azok, akiket invazívan kell lélegeztetni, valóban a legrosszabb állapotban levő betegek. De a nem invazív lélegeztetésben is vannak fokozatok, és a nem invazív, de géppel támogatott, ún. high flow oxigénes lélegeztetés is életmentő lehet.