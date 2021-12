A Twitter törölt több ezer kínai propagandafiókot, amelyek a kormány narratíváját közvetítették az ujgurokról

A Twitter 2160 olyan fiókot törölt, ami a központi kínai propagandaüzeneteket közvetítette arról, hogy hogyan bánik az állam az ujgurokkal.

A Twitter szerint a fiókok közül 2048 „a Kínai Kommunista Párt narratíváját erősítette azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánnak az ujgur népességgel”, 112 fiók pedig egy olyan magáncéghez volt köthető, amelyet a regionális kormányzat támogat.

Beszámolók és jelentések sora állítja, hogy a Hszincsiang tartományban élő ujgur népességet súlyos emberi jogi sérelmek érik, munkatáborokba zárják, kínozzák, áttelepítik őket. A kínai kormány következetesen tagad.

A Twitter munkáját segítő egyik cég, az Australian Strategic Policy Institute (ASPI) szerint a propagandaoldalak elég bénán működtek, valószínűleg eredetileg nem erre a célra hozták létre a fiókokat, csak később vették át őket, ezért a tartalmak közt volt pornó, koreai szappanopera és spam is.

A fiókoknak ráadásul nagyon kevés vagy akár nulla követőjük volt, a posztoknak pedig minimális volt az elérésük, kivéve akkor, ha valamelyik kínai tisztviselő is megosztotta azokat. Az ASPI szerint ez a fajta propagandatartalom nem hoz új támogatókat az ügyhöz, de arra jó, hogy a már meglévő bázist megerősítse.

A Twitter már korábban is nyilvánosan szembement a kínai hatóságokkal az emberi jogok megsértése miatt, 2021 januárjában például azért fagyasztotta be Kína amerikai nagykövetségének a fiókját, mert egy tweetben védelmükbe vették Peking bánásmódját az ujgurokkal szemben. A bejegyzés arról szólt, hogy a kínai kormány tevékenységének köszönhetően az ujgur nők már nem "szülőgépek". (The Verge)