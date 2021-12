Elton John és Ed Sheeran Gucci melegítőben repülnek egy hóemberrel

Elton John és Ed Sheeran december 3-án bedobták a közös karácsonyi dalukat, természetesen egy videóklippel együtt, amit azzal indítanak, hogy Sheeran Gucci-mackóban melegedik egy kandalló mellett, miközben a szintén talpig Gucciba öltözött Elton John zongorázik.

Ezután egy rakás karácsonyi történetre, dalra és ikonikus videóklipre utalnak, köztük A hóember című mesére, amiben egy kisfiú együtt repül a hóemberrel. De többször látni utalást George Michaelre, pontosabban a Wham! Last Christmas című számának videóklipjére, illetve Mariah Carey-re is, aki egyik karácsonyi klipjében piros overálban, egy kutyával fetreng a hóban. Ezeken felül csak az East 17 Stay another day című számának karácsonyi verziójához készített klipre való utalást ismertem fel, de már ezt is túl soknak érzem, úgyhogy inkább nézze meg mindenki Elton John és Ed Sheeran klipjét, aztán próbáljon meg rájönni a többi utalásra.