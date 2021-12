Milliókat érő végrehajtói praxisok állhatnak Völner Pál vesztegetési ügye mögött

Sokáig nem lehetett érteni, hogy október 1-től miért egy új hatóság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága felügyeli az önálló bírósági végrehajtói kar működését. Most már azonban nem lenne meglepő, ha köze lenne ahhoz, hogy a Legfőbb Ügyészség hivatali vesztegetés és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett Völner Pál fideszes képviselő, igazságügyi államtitkár mentelmi jogának felfüggesztésére.

Az ügyészségi közlemény szerint megalapozott gyanú merült fel arra, hogy Völner Pál a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió forintot kapott. Völner Pál a gyanú szerint a jogtalan előny ellentételezéseként – felügyeleti, hatósági, igazgatási jogkörével visszaélve – vállalta, hogy konkrét ügyeket intéz a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke kérésének megfelelően. Völner nemcsak sima képviselő, hanem az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára, aki 2019 augusztusától a Magyar Bírósági Végrehajtói Karral (MBVK) kapcsolatos feladatokat ellátó miniszteri biztos is egyben.

Ez a végrehajtóbotrány már hónapok óta dagad. Az ügyészség által emlegetett MBVK-elnököt Schadl Györgynek hívják, aki amúgy a Budaörsi Járásbíróság illetékességi területének végrehajtója. Ide tartozik Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék. November 12-én a Blikk írta meg – az érintett megnevezése nélkül –, hogy a köztestület egyik magas beosztású vezetőjére és végrehajtóként dolgozó feleségére a Liszt Ferenc repülőtéren csaptak le a rendőrök. A hírek szerint a házaspár Dubajba készült, amikor megjelentek a nyomozók. A 24.hu cikke szerint november 12-e óta teljes a hírzárlat arról, hogy büntetőeljárás alá vonták az MBVK elnökét, Schadl Györgyöt.

A csendet Hadházy Ákos független képviselő törte meg, amikor december 4-én arról posztolt, hogy Schadl ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozhat, ugyanis a főügyészség néhány napja a végrehajtói kar elnöke és felesége ingatlanjainak zár alá vételét kezdeményezte a tulajdoni lapok alapján.

A végrehajtó hetek óta elérhetetlen, így a letartóztatásáról szóló hírek is igazak lehetnek. A büntetőeljárás ténye pedig a fentiek alapján egyértelmű. Még izgalmasabb, hogy a nyomozó szerv a Központi Nyomozó Főügyészség. A szervezet honlapján olvashatóak azok a kiemelt ügyek, amelyeknél ők az illetékesek. Nyilván nem jön szóba például a bíró elleni emberölés, a felsorolt esetek közül csak a kormánytag megvesztegetése életszerű

- írta Hadházy Ákos. Szerinte tény, hogy a végrehajtói karban a trafikosztáshoz hasonló átrendeződés folyt az elmúlt években. Sok végrehajtótól elvették a jogot, mert nem volt jogi diplomájuk. Hozzátette: egyrészt vicc, hogy enélkül is űzhették ezt a szakmát, másrészt viszont az így felszabadult zsíros bizniszért megindult a harc. Hadházy azt is írta: több helyről érkezett, bár meg nem erősített információ, de könnyen elképzelhető: Schadl pénzért adhatta a végrehajtói helyeket, de ehhez az Igazságügyi Minisztérium egyik vezetője felé is tejelnie kellett.

Kérdés, hogy Schadl mit mondott az ügyészségnek az elmúlt egy hónapban.

A végrehajtói helyeket nagyjából úgy kell elképzelni, mint a háziorvosi praxisokat. Az MBVK honlapján most is elérhető egy szeptember 17-én önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére kiírt pályázat, amiben 35 végrehajtót keresnek többek között a Pesti Központi Kerületi Bíróság mellé, több kerületi bíróság mellé, valamint például a debreceni vagy a székesfehérvári járásbíróság mellé.

Sokat érnek ezek a helyek. Például a budaörsi SCHADL és TÁRSA Végrehajtó Iroda 2020-ban 356 millió forintos forgalomnak örülhetett, amiből 134,4 millió forint nyereség lett.