A német oltásellenes apa megölte magát és a családját, mert félt, hogy börtönbe kerülnek a felesége hamis oltási igazolványa miatt

Alig több mint egy hete mi is beszámoltunk arról, hogy Németországban, a brandenburgi Königs Wusterhausen városában a helyi rendőrség két felnőtt és három gyerek holttestét találta meg egy családi házban. Úgy tudni, a család karanténban volt egyikük fertőzése miatt. A szomszédok hívták ki a rendőröket, miután mozdulatlanul heverő testeket láttak a házban.

A szülők 40 évesek, a gyerekek 10, 8 és 4 évesek voltak. A holttesteken lőtt sebeket találtak. Már az első helyszíneléskor is kizárták, hogy harmadik személy követte el a gyilkosságot, ugyanis semmiféle jel nem utalt arra, hogy bárki kívülről hatolt volna a házba. A Bild tudni vélte, hogy találtak egy búcsúlevelet is a rendőrök. Az apa szakközépiskolában tanított, az anya a Wildau Műszaki Egyetemen dolgozott.



A nyomozás szerint mára egyértelmű, hogy az apa lőtte le feleségét és a gyerekeit, majd magával is végzett. Egy fegyvert is találtak a házban, bár nem derült ki azonnal, hogy azzal adták-e le a lövéseket. A férfinak viszont nem volt fegyvertartási engedélye, így a fegyvert is csak illegálisan szerezhette be. A boncolás szerint a gyilkosságot és az öngyilkosságot múlt hét csütörtökön követte el a férfi.



Gernot Bantleon főügyész elmondta a DPA hírügynökségnek, hogy a férfi valóban hagyott egy búcsúlevelet, melyben leírta, hogy ő szerzett a feleségének hamisított oltási igazolványt. Attól félnek, hogy emiatt mindketten elveszítik az állásukat, letartóztatják őket, a gyermekeiket pedig elveszik tőlük és kényszeroltják.

Gyanús volt a nő igazolványa

Az oltási igazolvány bemutatását november közepén tették kötelezővé a német munkavállalók számára, pontosabban azt kellett igazolniuk, hogy oltottak, átestek a betegségen, vagy pedig rendszeresen tesztelik őket. Számos felsőoktatási intézmény azonban megköveteli dolgozóitól, hogy be legyenek oltva. Hamis oltási igazolványokat általában különböző online platformokon lehet beszerezni, például olyan üzenetküldő alkalmazásokon, mint a Telegram. Az ára több száz euró, az eladónak pedig gyakran bitcoinban vagy ajándékkártyával fizetnek, hogy névtelen maradjon.

Helyszínelők december 4-én a tragédia helyszínén, Königs Wusterhausenben. Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

A nő főnökének gyanús volt az igazolvány, ezért hivatalos szakvéleményt kért róla. Bár ennek az eredménye még nem érkezett meg, valószínűleg ez válthatta ki a családfő kétségbeesett tettét. A hírt követően a Wildau Egyetem közleményében azt írta, mély megrendüléssel és döbbenettel értesültek az esetről, és hogy egy nagyra becsült kollégát veszítettek el. Az intézményt felügyelő minisztérium szerint az egyetem szabályosan járt el, amikor vizsgálatot kezdeményezett a nő igazolványa ügyében.



Az RBB tévécsatorna információi szerint a férfi nemcsak a feleségének, hanem másoknak is hamisított oltási igazolványokat, azonban a főügyész azt nyilatkozta a Berliner Morgenpost napilapnak, erről nincs tudomásuk.

A férfi ugyanakkor aktív volt a Telegram nevű appon Querdenker chatcsoportokban, a DPA pedig több olyan közösségimédia-csoportban is megtalálta a férfi profilját és posztjait, melyekben hamis információk terjedtek a védőoltásokról.

„A korona áldozatai”

A Querdenker (vagyis laterális gondolkodók) mozgalmat 2020-ban alapította egy Michael Ballweg nevű férfi, és a mozgalmához járványszkeptikusok, oltásellenesek és korlátozásellenes emberek egyaránt csatlakoztak. Szerintük a járványügyi intézkedések, a lezárások és az oltás is a szabadságjogaikat veszi semmibe. Gyakran a nácizmushoz hasonlítják a helyzetet, vannak, akik sárga csillagot tűznek ki a mellkasukra, csak épp „Jude” (zsidó) helyett „ungeimpft” (oltatlan) felirattal. A mozgalom tagjai jellemzően 50 évnél idősebbek, több mint felük rendelkezik egyetemi diplomával és 67 százalékuk középosztálybelinek vallja magát. Számtalan tüntetést tartottak már, melyek gyakran erőszakossá válnak, annak ellenére, hogy Ballweg mindig hangsúlyozza a mozgalom békés voltát és a német alkotmány tiszteletét. Csakhogy a tüntetéseken rendre feltűnnek szélsőjobboldali csoportok is.



Az ügyészség egyelőre nem hozta összefüggésbe a férfit és a tragédiát a Querdenker-mozgalommal. A Frankfurter Allgemeine Zeitung viszont arról számolt be, hogy az esetnek nagy visszhangja volt oltásellenesek körében a közösségi médiában.

Szerintük az állam kergette a halálba a családot, akiket „koronaáldozatoknak” neveztek, és a nácizmushoz hasonlították a helyzetet. Vírusszkeptikus és oltásellenes platformokon régóta terjedt egy hivatalosnak tűnő, állítólag kiszivárogtatott, de valójában hamisított levél, amin a német Egészségügyi Minisztérium fejléce szerepel. Ez a dokumentum többek között olyanokkal rémisztget, hogy ha szükséges, akár kényszerrel is beoltanák az embereket, illetve pénzbüntetéssel is fenyegetett, sőt, legdurvább eszközként azzal, hogy a gyermekeket és fiatalkorúakat kiemelnék a családból, állami gondozásba kerülnének, és ott beoltanák őket. A minisztérium már nyáron közölte, hogy az irat hamis, azonban a terjedését nem lehetett megállítani. Ezek viszont egybecsengenek a férfi levélben írt félelmeivel, és ha valóban aktív volt az oltásszkeptikus platformokon, kizárt, hogy ne találkozott volna vele.

Irreálisak voltak a félelmei

A hamis oltási igazolványok miatt a német büntető törvénykönyv pénzbírságot vagy legfeljebb egy évig terjedő szabadságvesztést ír elő. Gernot Bantleon azt mondta, hogy az apa félelmei teljesen irreálisak voltak, a család nem volt sem a rendőrség, sem a gyermekvédelmi szolgálatok látóterében.

„Teljesen elképzelhetetlen, hogy valaki, aki először követ el ilyen vétséget, börtönbüntetést kapjon, ahogy az is, hogy elvették volna tőlük a gyerekeket” - mondta az ügyész.

Bár a levelet nem hozták nyilvánosságra, annyit elmondott róla, hogy a férfinak valószínűleg pszichés problémái is lehettek, mert „a gondolatainak semmi köze nem volt a tényekhez”.

Gyertyák, üzenetek, plüssök a család házánál. Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

Königs Wusterhausent megrázták a történtek. A család háza el van kerítve, de a kapu mellett hevenyészett emlékmű alakult ki virágokból, gyertyákból, plüssállatokból, a gyerekeknek írt üzenetekből. Csütörtök este megemlékezést tartottak a helyi evangélikus templomban. Voltak olyanok is ott, akik ismerték az apát, de azt mondták: elképzelni sem tudják, mi járhatott a férfi fejében, és hogyan jutott idáig.



(Források: Euronews, FAZ, Berliner Morgenpost, DW)