Vakcinaűzés sörrel, vírusjelző amulett és szilikonkar

A múlt hét kétségtelenül legszórakoztatóbb hülyehíre volt, hogy egy olasz férfi - mint azóta kiderült, fogorvos – szilikon karprotézist tartott oda az oltó orvosnak, úgy próbált védettségi iogazolványhoz jutni.

Guido Russo azért próbálkozott be a bizarr trükkel, mert Olaszországban szigorú korlátozásokat vezettek be az oltatlanok számára, így fogorvosként pácienseket se fogadhatott, amíg nem oltják be. Az országban nemcsak dolgozni nem lehet az oltatlanoknak, de a legújabb rendelkezések értelmében szinte semmilyen kulturális vagy sportttevékenységen nem vehetnek részt.

Russo a hír napvilágra kerülése után azt mondta, nem bán semmit. A fogorvos korábban sem csinált titkot abból, hogy oltásellenes, rendelője bejáratánál felirat hirdette, hogy a védettségi igazolvány felmutatása opcionális (valójában kötelező lenne). A férfit eltiltották foglalkozásától, a kamara közleményben határolódott el tőle.

Az oltásellenesség ilyen-olyan formában szinte minden országban jelen van. Sokan egészségügyi okokból, mások az emberi jogokra hivatkozva utasítják el a koronavírus elleni vakcinát. Abban persze jelentős különbségek vannak, hogy mennyire hallatják a hangjukat: nyilván ott a leghangosabbak, ahol a legtöbb korlátozást hozzák velük szemben.

Oltásellenes tüntető egy londoni demonstráción 2021. november 11-én. Fotó: HASAN ESEN/Anadolu Agency via AFP

Az olasz fogorvos próbálkozása még egészen kifinomultnak tűnik a Svédországban dolgozó román férfi ötletéhez képest. Ő azt találta ki, hogy ugyan beoltatja magát, de valahogy kiűzi a testéből az oltóanyagot. A legmegfelelőbb gyógyírnek valamiért egy rekesz sör megivását tartotta, de így is panaszkodott az orvosának, hogy rosszul van a vakcinától. Ő azonban megnyugtatta, hogy valószínűleg csak az alkohol hatásait érzi. A férfi egyébként megúszhatta volna az oltást, elég lett volna egy PCR-tesztet elvégeztetni magán, ám úgy gondolta, az is veszélyes, mert az orrán feltolt pálcika elgyengíti az agyát. A román férfit kezelő orvos egyébként arról mesélt, egy másik páciense azt mondta, azért sincs szüksége az oltásra, mert van egy speciális amulettje, ami kimutatja a vírust az emberben, és így tudja, kit kerüljön el.

Az oltásellenes mozgalmak megjelenésének egészen szürreális következményei is lettek. Egy maori törzs azon akadt ki, hogy az új-zélandi oltásellenesek előszeretettel járták el tüntetéseiken a törzsi Ka Mate haka táncot. A Ngati Toa törzs figyelmeztetést adott ki, hogy a demonstrációkon mellőzzék a harci táncukat, ugyanis a törzs tagjai közül korábban sokan haltak bele különböző járványokba, és nem támogatják az oltásellenes mozgalmat.

Az oltásvita okozott már igazi tragédiákat is. Egy tádzsik származású MMA-harcos, Akmal Khozhiev csonttal szúrta nyakon radiológus barátját, úgy összekaptak a vakcinák hatékonyságáról folytatott vitán. Az orvos belehalt sérüléseibe.

Oltásellenes tüntetés Kijevben 2021. november 24-én. Fotó: TALHA YAVUZ/Anadolu Agency via AFP

Olaszországban nagyon nagy riadalmat okozott az első hullám 2020 tavaszán, amikor Lombardiából drámai képeket közölt a sajtó: túlterhelét kórházak, holttesteket szállító konvojok. Ezután hatalmas energiát fektettek abba, hogy amenynire lehet, akadályozzák a vírus terjedését, nagyon szigorú szabályokat vezettek be. Arra is nagyon figyeltek, hogy megfelelő módon tájékoztassák a lakosságot az oltás fontosságáról. Viszonylag jól is sikerült az új szabályok bevezetése, bámulatos az átoltottság – több mint 100 millió vakcinát adtak már be a 60 milliós országban –, de amikor a kormány úgy döntött, hogy a negyedik hukllám erősödő szakaszában korlátozza az oltatlanok mozgását, és már dolgozni sem lehetett menni oltás nélkül, fellángoltak az indulatok.

A trieszti kikötői munkásai – annak ellenére, hogy köztük is kiemelkedően magas az átoltottság – napokig kitartóan tüntettek. Az engedély nélkül demonstrálók vezetője, Fabio Tuiach aztán elkapta a koronavírust, sőt a felesége is, de még ez sem győzte meg a covid valódiságáról. Pozitív tesztje ellenére azt mondta, csak megfázott, mert a rendőrség hideg vizet locsolt rájuk, és órákat állt csuromvizesen az októberi hidegben. Arról egyébként nincs hír, hogy valóban ilyen módszerekhez fordultak volna a rendőrök. Tuiachot, aki korábban bokszoló volt és szélsőjobboldali pártok körül mozgott, végül kirúgták, mert kiderült, hogy fertőzötten is kiment az emberek közé hirdetni az oltásellenes igét.

A trieszti kikötőben tartott demonstrációk első sorában állt a csak Cristian néven említett 52 éves kikötői munkás is, ő azonban, miután súlyos állapotba került a covidtól, megváltoztatta álláspontját. A férfi arról beszélt, teljesen tönkrement a tüdeje, és már bánja, hogy nem oltatta be magát.

Hasonlóan járt Lorenzo Damiano, a Norimbega 2 nevű oltásellenes mozgalom élharcosa. Az ő tesztje egy medjugorei zarándokút után lett pozitív még november elején. Végül a szubintenzív osztályra került, légzéstámogatásra szorult. Az 56 éves férfi korábban azt állította, a covid csak olyan, mint az influenza, az oltatlanok ellen hozott intézkedéseket pedig egészségügyi diktatúrának nevezte. Amint jobban lett, készített egy videót, amiben elmondta, hogy amint lehet, beoltatja magát. „Néha át kell kell kelni egy »szűk kapun«, hogy valójukban értsük meg a dolgokat” – mondta újságíróknak.

A szélsőjobboldali America First mozgalom tüntetése a Pfizer központja előtt New York-ban 2021. november 13-án. Fotó: STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP

Voltak az országban olyanok is, ahol nem érték be a tüntetésekkel. November közepén az olasz rendőrség egy olyan csoportra csapott le, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy merényletet tervezett Mario Draghi miniszterelnök ellen. Telegramon arról váltottak üzeneteket, hogy fegyverrel lépnek fel vélt ellenségeikkel – köztük orvosokkal, tudósokkal – szemben, Draghit például felakasztották volna.

Ausztriában is aktívak az oltásellenes csoportok, annak ellenére, hogy novemberben meghalt az egyik vezetőjük, a 65 éves Johann Biacsics. A férfi mindvégig ragaszkodott elveihez, így amikor elkapta a koronavírust, házi praktikákkal próbálta gyógyítani magát, majd amikor kórházba vitték, elutasította a kezelést, és követelte, hogy engedjék haza. Amikor otthon nagyon rosszra fordult az állapota, családja ismét kórházba vitette, de akkor már késő volt.

Egy izraeli élharcos, Chaj Saulian csakúgy, mint Biacsics, az utolsó pillanatig kitartott elképzelései mellett. Az 57 éves férfi még akkor is a harc folytatására biztatta Facebookon oltásellenes társait, amikor már a kórházban feküdt koronavírussal. A poszthoz fotót is mellékelt, amin látszott, hogy oxigént kap. „Nagyon kritikus a helyzet. Nem tudok beszélni vagy válaszolni az embereknek. Nem kapok levegőt, és nem stabilizálódik az állapotom” – írta. Saulian azt mondta, úgy gondolja, Isten segítségével meggyógyul majd, és visszatérhet a mozgalomhoz. Egy videóban arról is beszélt, hogy a rendőrség megpróbálta megmérgezni, miután egy oltásellenes tüntetésen letartóztatták. Azt mondta, megpróbálják kiiktatni, és ha valami történik vele, akkor tudják, hogy pontosan ez történt. Szeptember közepén halt bele a covidba.

Az olasz fogorvos egyébként a protézises próbálkozása óta már tényleg beoltatta magát az első dózissal, és most azt állítja, végig tudta, hogy le fog bukni, és az akciót csak provokációnak szánta, hogy felhívja a figyelmet az intézkedések igazságtalanságára. Ettől függetlenül várhatóan megvádolják, és bíróság elé kell majd állnia.