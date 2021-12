Mészáros Lőrinc: A lehetetlennek tűnő dolgok is valósággá válhatnak

Szeretnék gratulálni az adófizetőknek a legszebb karácsonyi ajándékhoz, ugyanis az MTI arról számolt be, hogy Mészáros Lőrinc 100 millió forintos támogatásával 200 millió forint összértékű járművet kaptak a bicskei tűzoltók. Bár az ajándékot az újnemesember adta, ez minden magyar adófizető közös érdeme. A Magyarországon egyedülálló, de Európában is ritkaságszámba menő, legkorszerűbb kialakítású, új tűzoltó gépjárműfecskendőt most adták át Bicskén.

Az átadóünnepségen a fideszes polgármester, Bálint Istvánné azt mondta, amikor a tűzoltók megkeresték a vásárlás ötletével, nem volt kérdés, hogy támogatja, mert a város és a helyben élők biztonsága mindennél előrébb való. Az ajánlatkérés után kiderült, hogy a jármű 200 millió forintba kerül, ami óriási kihívást jelentett, de adománygyűjtést szerveztek, megkeresték a környék vállalkozóit, és az önkormányzat is adott hozzá 21 millió forintot.

Tessely Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta: a bicskei telephelyű Spar Magyarország Kft. 25 millió forinttal gyarapította a gyűjtőszámlát, a szintén helyi Vivber Kft. 2,5 milliót adományozott, míg a tűzoltóság saját tartalékából 25 millió forintot biztosított.

A kisebb-nagyobb adományokkal a tűzoltókocsi árának csaknem fele állt rendelkezésre, a fennmaradó 100 millió forintot Mészáros Lőrinc ajánlotta fel.

A képviselő azt mondta, a tűzoltóság épületének energetikai felújítása is hamarosan elindulhat, mivel a város önkormányzata 67 millió forintnyi TOP-forrást nyert.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa azt mondta, üzletemberként és lokálpatriótaként kötelességének érzi, hogy segítse a térség fejlődését, az életkörülmények javítását, legyen szó tanulmányi ösztöndíjról, lakhatási és építési támogatásról, a közbiztonság erősítéséről vagy, mint ebben az esetben, az élet- és vagyonmentés feltételeinek biztosításáról.

Szerinte mindezek hiábavalók lennének, ha nincs a közösség összefogás, amivel „a lehetetlennek tűnő dolgok is valósággá válhatnak”.

Polgár Viktor, a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság elnöke arról beszélt, hogy 2017-ben a kényszer szülte az új jármű ötletét, mivel az eddig használt járműfecskendőjük már 17 éves, és több ezer riasztáson van túl, a többi autójuk pedig még öregebb.

Azt mondta: az idén 140 éves tűzoltóságuk olyan „születésnapi ajándékot” kapott, ami sok tűzoltóság életében mindig álom marad.

A BÖT tűzoltói a bicskei járás 13 településére felügyelnek, az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között elsődleges segítők, és hozzájuk tartozik az 1-es főút 24 kilométer hosszú szakasza.

A sajtóanyag szerint a most átadott IVECO-Magirus nehéz tömegosztályú tűzoltó gépjárműfecskendő 3500 liter oltóvíz és 250 liter habképző anyag szállítására alkalmas. A szerkocsi 1+5 főt, azaz egy teljes rajt tud szállítani, az élet- és vagyonmentéshez szükséges legmodernebb eszközökkel van felszerelve – írja az MTI.