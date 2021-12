Koronavírusos Brian May, a Queen gitárosa

„Igen. Engem is elért ez a nap. Megjelent a rettegett dupla csík. És igen – nincs szükség az együttérzésre – igazán szörnyű napok voltak, de jól vagyok. Kérlek, legyetek óvatosak. Ez a dolog hihetetlenül fertőző. Tényleg NEM akarjátok, hogy elrontsa a karácsonyotokat” – írta Instagraján Brian May, a Queen gitárosa, aki posztjában megmutatta a pozitív gyorstesztjét is.

Az Egyesült Királyságban napról napra dőlnek meg a napi fertőzöttségi rekordok, a pénteki 93 000 új covidos eset közül 15 000 már az új, omikron-variánshoz volt köthető.

Az egyre gyorsabban terjedő omikron miatt Európa-szerte vezettek be szigorú korlátozásokat. Ausztria hétfőtől szigorítja a beutazási szabályokat, Franciaországba nem engedik be a briteket, Hollandiában pedig mindent bezárnak január közepéig.