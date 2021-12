Az MTA is a Fertő tavi beruházások leállítását kéri

„Természetvédelmi területen nem engedhető meg egy ekkora volumenű beruházás, ami egyébként a jövő generáció természethez és egészséges környezethez való jogát is veszélyezteti. Ezért kérjük a tervezett túlzó és a helyhez méltatlan beruházás leállítását, és egy, a 21. századi követelményeknek megfelelő, szelíd, ökologikus rekreációs fejlesztéssel való lecserélését” - közölte kedden az MTA Biológiai Tudományok Osztálya hivatalos állásfoglalásában. A beruházást a Greenpeace és számos nemzetközi szervezet is ellenzi, és az osztrák kormány is erőteljesen kifogásolja.

Fertőrákos cölöpházait bontják Mészáros Lőrincék szállodaépítése miatt áprilisban.

Mint írják, a beruházás „a jelenleginél nagyobb területet venne el a Fertő tó nádasából és medréből, a környezetére nehezedő turisztikai nyomás sokszorozódna, és ezáltal súlyosan károsítaná a Fertő tó növény- és állatvilágát. A várható kártétel nemcsak a beépítendő területre korlátozódna, mert a megnövekedett autó-, illetve vízijármű-forgalom egy széles zónát és a teljes nyílt vízfelületet érintené.”



A szállodaépítést egyelőre nem kezdik el, ugyanis a december elején, gyorsított eljárásban kiírt tendert visszavonta a beruházó állami cég, a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

(Via Greenpeace)