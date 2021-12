Hadházy Ákos és Horváth Csaba kibékült

Mindig jó, ha két politikus kibékül egymással, ezért most szó szerint közöljük Horváth Csaba Zugló MSZP-s polgármesterének közleményét, amelynek címe: Tisztázta Hadházy Ákos és Horváth Csaba a nézeteltérésüket a zuglói ingatlanok kapcsán. Íme a közlemény.

Még az előválasztás során került nézeteltérésbe a két politikus, mert Hadházy egy posztjában azt állította, hogy Zugló Önkormányzata "stikában, a nyilvánosságot kerülve" hirdette meg eladásra az Egressy út 102-104., 106., valamint az Angol utca 28. címen található ingatlanokat. A valóság ezzel szemben az, hogy a pályázat teljesen nyílt volt és szabályosan lett meghirdetve országos napilapokban, Zugló online felületein, a Polgármesteri Hivatal és az értékesítendő ingatlan hirdetőtábláin, valamint az ingatlan.com-on.

Zugló polgármestere ezért akkor feljelentést helyezett kilátásba, amennyiben az előválasztáson Zugló országgyűlési képviselő-jelöltjeként induló Hadházy nem vonja vissza az állításokat. Mivel ez akkor nem történt meg, Horváth Csaba megtette feljelentését. Most azonban bejelentette, hogy visszavonja, miután Hadházy már az előválasztás után megkereste, és tisztázta, hogy sajnálatosan félreérthetően fogalmazott.

Az eladásra használt "stikában" jelzőt az augusztusi időpontra értettem, illetve arra, hogy a képviselő-testület helyett a gazdasági bizottság döntött volna - mondta el Hadházy Ákos. "Nem állt szándékomban azt a látszatot kelteni, hogy az önkormányzat szabálytalanul írta volna ki a pályázatot."

"Azóta újra találkoztunk, mert elindult közöttünk egy párbeszéd és nem csak az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatban" - mondta Horváth Csaba. "Ebben az ügyben is szeretnénk minél jobb megoldást, minél jobb kompromisszumot kidolgozni, ami a telkek közvetlen közelében élő zuglóiak érdekét is szolgálja, de az Önkormányzat anyagi lehetőségeire is tekintettel van. És mivel megtörtént a hibás állítások korrigálása képviselő-jelölt úr részéről, így a feljelentés is okafogyottá vált."

Zugló polgármestere bízik abban, hogy a továbbiakban is konstruktívan tudnak egymással együttműködni, mert ebből Zugló profitálhat a legtöbbet.