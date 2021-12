Azt kérik, most ne kutakodjunk, hadd pihenjenek

Péterfalvi Attila azt kéri, hogy a két ünnep között hagyjuk pihenni a fáradt állami szerveket, és ne igényeljünk közadatot: „Mindenkitől elvárható, hogy a szolidaritás és egymás megbecsülése nevében ezt tiszteletben tartsa, hiszen az információszabadság alkotmányos joga egyébként is végső soron a közösséget kell, hogy szolgálja” - írta az illetékes hatóság vezetője.

Ez jó apropó arra, hogy egy példán keresztül szemléltessük, hogyan szolgálja a közösséget és az információszabadságot 2021-ben egy állami szerv.

Már több mint 280 ezer megtekintés van azon a Magyar Jeti adáson, amiben 3 milliárd forint nyomába eredtünk. Láthatóan érdekelte az embereket. Sok visszajelzést kaptunk. Volt visszhangja a Parlamentben és kormányinfón is.

A videóban bemutattuk, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság egy olyan céggel kötötte az egyik legnagyobb covid-tesztes szerződést, amit frissen alapítottak, és semmilyen referenciája nem volt. A cég tulajdonosa Martos Dániel volt, a ferencvárosi balhék főszereplője.

A fidesz kerületi frakcióvezetőjének azután kellett távoznia a IX. kerületi vagyonkezelőtől, hogy bemutattuk a Sötét Parkolási Ügyek Budapesten című filmünket, ami többek között feltárta, hogy a Martos által irányított kerületi parkolás a tetejétől a talpáig bűzlik. A területért felelős parlamenti képviselő, Kocsis Máté a bemutató után lapunknak üzenetet küldött, miszerint a parkolási balhé felelősének Martost tartja, és személyesen járt közben, hogy távolítsák el a kerületből. Sőt, párttársát úgy általában nem tartja tisztességesnek (ennél sokkal perképesebben fogalmazott). Szóval Martos Dániel közéleti ténykedése közismert volt.

Ilyen előzmények után kötött vele hatalmas üzletet a Kórházi Főigazgatóság. Gyorstesztet vásároltak tőle 3 milliárd 150 millió forintért. És itt jött az, amire számítani lehetett. Martos Dániel, amint lejárt a szerződés, továbbadott a hónapokkal korábban alapított cégen. A milliárdos bevételt termelő Minerva kft-t egy borsodi kis falu legszegényebb utcájába bejelentett 19 éves munkanélküli fiú vette meg, bizonyos Kiss Martin. A cég nem adott le mérlegadatokat, nem látni, hogy befizette volna a milliárdos bevétel után az adót, és Rakacán már a NAV is kutakodik.

Eddig jutottunk a novemberi Magyar Jetiben. De a nyomozás itt nem állt meg. Megpróbáltuk felkutatni a cég új tulajdonosát, Kiss Martint, akit telefonon sikerült elérnünk. Először letagadta, hogy tudna az ügyről. Majd jelentkezett a nagybátyja 444-nél, és elmondta, hogy Kiss Martin nagyon fél, nem mer beszélni a Minerva kft. ügyéről. Azt is állította, hogy korábban ennek az ügynek a kapcsán Kiss Martin lábát eltörték. Nem tudjuk biztosan, hogy ez igaz-e. De már csak azért is érdemes folytatni a nyomozást, hogy ennek a vére járjunk. Tudjuk is merre induljunk.

Van ennek az üzletnek egy másik résztvevője is. Nem csak a Minerva kft. tulajdonosainak kell elszámolni a közpénz milliárdokkal, hanem az állami szervnek is, amelyik valamiért úgy döntött, hogy pont velük köt üzletet.

Ezért még november elején közérdekű adatigényléssel fordultunk az Országos Kórházi Főigazgatósághoz, hogy megtudjuk:



Mi alapján választották ki a céget?

Ki írta alá a szerződést?

Milyen teszteket vásároltak?

Mi lett a tesztek sorsa?

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében Szabó Dóra válaszolt a levelünkre. Azt írta, hogy rendkívül komplex adatokat kértünk, ezért a szokásosnál több időre lesz szükségük: „Az adatigénye teljesítése komplex adatkört érint, így annak teljesítése hosszabb időt vesz igénybe. Szíves megértését kérjük!”

A járványra hivatkozva az adatkérések határidejét meghosszabbították. Az állami szerveknek 2x15 nap helyett 45 napjuk van válaszolni. A másfél hónapos válaszadási határidőt a Kórházi Főigazgatóság kihasználta. A november másodikán elküldött adatigénylésünkre az utolsó pillanatban december 17-én pénteken 16.37 perckor kaptunk választ. A másfél hónapos „komplex adatkör” átvizsgálása után egyik kérdésünkre sem kaptunk választ, csupán egyetlen egy nyilvános linket küldtek nekünk a honlapjukról:

„Az Ön által előterjesztett adatigénylési kérelemre adott válasz: A 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Ön által kért szerződés kivonata az alábbi linken keresztül érhető el.”

Az állítással szemben, a fenti linken a szerződés kivonata nem érhető el. Ott egy nyilvános, a sajtó által ismert táblázat található, ami felsorolja, hogy milyen cégekkel kötött szerződést a Főigazgatóság. A fenti kérdéseink közül egyikre sem ad választ.

Biztosan van magyarázat arra, hogy a Kórházi Főigazgatóság nevében Dr. Sebestyén Kálmán és Szabó Dóra miért próbálják félrevezetni a nyilvánosságot. Nyilván az egyik ok az, hogy ezzel a mélyen cinikus eljárással a 444 munkáját próbálják megnehezíteni. De valójában a 444 napi több százezer olvasóját, magyar állampolgárokat – akiket szolgálni kéne, és nem kirabolna – tehát a magyar adófizetőket verik át, akiket jogosan háborít fel, hogy miközben ők évek óta a járványtól szenvednek, miközben ezrek fulladoznak a kórházakban, tízezrek gyászolnak és veszítik el állásukat, addig állami szervek, az adófizetők pénzén ilyen sötét üzelmekben vesznek részt, majd a jogszabályokat is megsértve félrevezetik a nyilvánosságot.

Ezek után kéri tőlünk Péterfalvi Attila, hogy most egy ideig ne zargassuk őket, mert pihenni szeretnének.



Ui: A NAV-nak is küldünk kérdéseket a Minerva kft.-vel kapcsolatos vizsgálatról. Ők legalább nem hazudtak. Kerek perec kijelentették, hogy nem adnak információt. „Az információszabadság alkotmányos joga egyébként is végső soron a közösséget kell, hogy szolgálja.”