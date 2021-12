Hivatalosan is nőtt az omikronosok száma Magyarországon

Több országban az egekbe lőtt ki a regisztrált új fertőzöttek száma a koronavírus új, a korábbinál sokkal fertőzőbb variánsa miatt. Az omikron Magyarországon is megjelent már, december 13-án egy itthon megfertőződött házaspár pozitív tesztjében fedezte fel a Neumann Labs magánlabor, ezt a Nemzeti Népegészségügyi Központ is megerősítette. Napi rendszerességgel nem, csak időről időről számol be az NNK arról, hogy azóta hány mintában találták meg az új variánst. Hétfőn 15-öt írtak, ma azt közölték, hogy további 46 omikronos esetet azonosítottak az NNK laborjában. Ezzel már 61 főre nőtt a hivatalosan is igazoltan omikron variánssal fertőzött személyek száma.

Nálunk - szemben Dániával - nem szűrik ilyen szempontból az összes pozitív mintát. Így nem is lehet pontos adat arról, hogy valójában az új fertőzöttek hány százaléka lehet omikronos. Hogy itthon is terjedhet, arra utalt a Neumann Labs ügyvezetője, Nyíri Miklós szerdai tájékoztatása, hogy náluk az új pozitív minták már negyedében az omikront mutatták ki.

Ahol ez jobban nyomon követik, ott már vagy az omikron dominál, vagy rövid időn belül kiszorítja a deltát. Vannak arra utaló adatok, hogy kevésbé okoz komoly tünteteket, mint az előző variánsok, de ahhoz kell még idő, hogy ez biztosan kijelenthető legyen. Hogy időt nyerjenek, több országban is inkább szigorítottak, megpróbálva ezzel is lassítani az új variáns terjedését, a magyar kormány viszont a jelek szerint abban bízik, hogy ha sokkal jobban terjed is az omikron, a több fertőzött mégsem terheli majd túl az egészségügyet, mint tavasszal.

A hivatalos magyar járványadatokon egyelőre egyáltalán nem látszik az omikron terjedése, továbbra is csökken az új fertőzöttek száma.