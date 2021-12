Az omikront Magyarországon először kimutató magánlaborban a pozitív mintáknak már a negyedében az új mutációt találták meg

Akárcsak több nyugat-európai országban, nálunk is korábban elképzelhetetlen sebességgel futhat fel az omikron variáns - nyilatkozta lapunknak Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.

Ez a labor találta meg hivatalosan az első omikronos fertőzést hazai mintában, amit aztán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ellenőrzése is megerősített. Nem is volt olyan régen, december 13-án, egy házaspár tesztjén derült ki, hogy mindkettőjüket az omikron fertőzte meg. Nem jártak külföldön, tehát már ők is itthon kapták el valakitől.

Az azóta eltelt másfél hét alatt pedig még jobban elterjedhetett a mutáció. Nyíri tájékoztatása szerint ők újravizsgálják a náluk mért pozitív mintákat, hogy azt már az omikron okozta-e. 93 mintából 20 volt egészen biztosan omikronos, és volt még pár, ami a határon mozgott, de szinte biztosan az volt. Az egyik omikronos fertőzött influenzás is.

Ez azt jelenti, hogy náluk legalábbis már minden 4. kimutatott új fertőzést az omikron okozza.

Országosan egészen biztosan alulmérik az új mutáció jelenlétét. Tegnap közölték a kormányzati koronavírus-oldalon, hogy eddig 15 omikronos esetet azonosítottak a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborjában, és további omikrongyanús mintákat is vizsgálnak. (Ez önmagában kevesebb, mint amit csak a Neumann mutatott ki.)

Ehhez hivatalosan azt írták a kormányzati oldalon, hogy „az omikron vírusvariáns már több európai országban erősen terjed, és ragályosabb az eddigi variánsoknál, ugyanakkor a fertőzés súlyosságának megítéléséről eltérő információk terjednek, mert még nincs kellő számú klinikai tapasztalat”. Végül az oltás fontosságára hívják fel a figyelmet.

Dániában minden egyes tesztet megvizsgálnak abból a szempontból is, hogy az omikron okozta-e. Ott már kimutatták, hogy megelőzte a deltát, ilyen hírek érkeztek az Egyesült Államokból is, és több országban már nagyjából fele-fele lehet a delta és az omikron előfordulása. Alig pár hét alatt változott az arány.

