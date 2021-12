A világ legszórakoztatóbb sportjának hívei álmukból ébresztve is tudják, hogy 2022 már másfél hete elkezdődött

Nem vagyok benne biztos, hogy napjaink kiemelt eseményének szervezői nyugodtak és magabiztosak pillanatnyilag. A 2022-es PDC dartsvilágbajnokság ugyanis hagyományosan Nagy-Britanniában, közelebbről Londonban, az Alexandra Palace-ban zajlik, a szigetország pedig az omikron variáns által hajtott ötödik koronavírus-hullám egyik melegágya, ahol mostanában százezres napi újeset-számokat detektálnak.

A játékosokat ugyan folyamatosan tesztelik, ám az esemény a tavalyi, kivételesen zárt kapus szisztémával szakítva ismét telt házas közönség előtt zajlik, és ez komoly kockázatokat jelent. Annál inkább, hogy második fordulós mérkőzése után kiderült: a reaktiválódott egykori világbajnok, a holland Raymond van Barneveld elkapta a fertőzést. A rossz híren belül bizonyos értelemben jó hír, hogy az 54 éves legenda – sokak kedvence, az enyém is – betegsége nem befolyásolja a menetrendet, mivel 3-1-re kikapott szegény a 2018-as vb-győztes Rob Crosstól.

A Professional Darts Corporation világbajnoksága nemcsak a kiemelkedő televíziós népszerűségre szert tett kocsmasport legfontosabb eseménye rendre, hanem egyben a karácsonyi és az újévi időszak első számú szórakoztatóipari produkcióinak egyike is. Amikor december 15-én elkezdik dobálni a nyilakat a jórészt pocakos férfiak – az indulók közt mutatóba szokott lenni két nő is, közülük idén is Fallon Sherrocknak jutott kiemelt figyelem –, akkor először bukkan fel a publikum szeme előtt fixen az új évet közelebb hozó jelzés. Ennek oka, hogy bár a vb mindig idén kezdődik, ám jövőre ér véget.

Ez most úgy néz ki, hogy a 2022-es tornából két forduló lement karácsony előtt, és a folytatás nagy részén is túl leszünk szilveszterig, miközben a végjátékra január első napjaiban kerül sor, és a döntőt konkrétan 3-án vívják az arra érdemesültek.

Darts amúgy egész évben van természetesen, és a többi verseny is izgalmas – amilyen mondjuk a Premier League vagy a World Matchplay, ezeket szintén lehet követni magyar sportcsatornán is –, a PDC világbajnokság azonban kiemelkedik a többi közül. Egyrészt azért, mert itt nemcsak a mezőny úgynevezett krémje van jelen. Mivel a világ minden tájáról beküzdhetik magukat a legügyesebbek a legjobbak közé, garantált a változatosság, és az, hogy akár nevesincs nem kiemeltek is ott legyenek a végelszámolásnál. Ilyen volt a már említett Rob Cross esete, aki 2018-ban vb-újoncként jutott a fináléba, ahol a sportág történetének legnagyobb alakját, a 14-szeres világbajnok Phil Taylort verte.

Ide tartozik még, hogy nem a PDC az a szervezet, amely a dartsot bevitte a globális köztudatba, az első televíziós események a British Darts Organization iparkodásához voltak köthetők a hetvenes években, ők szervezték az első vb-t is '78-ban, ám az ezredforduló után kibontakozott versenyt nagyjából elbukták.

Mióta a zseniális Phil Taylor közel hatvanévesen visszavonult, azóta kiszámíthatatlanabb lett minden. Az angol extraklasszis 1995 és 2006 között 11 vb-t húzott be, és csak egyszer nem győzött, ehhez képest 2014 óta háromszor nyert a holland Michael van Gerwen és kétszer a skót Gary Anderson, mellettük egy-egy sikere van Crossnak, a paradicsommadár-szerű punknak öltöző Peter Wrightnak és a rögbijátékosból lett walesi dartsosnak, Gerwyn Price-nak, utóbbi címvédőként érkezett a megméretésre. Az idei mezőnyben a változatosság korának hála PDC- és BDO-világbajnokok, valamint World Matchplay- és Grand Prix-győztesek tömkelege indult, igaz, közülük többen – Adrian Lewis, Steve Beaton, Glen Durrant vagy éppen az 5. helyen kiemelt Dimitri Van den Bergh – már el is búcsúztak, nem beszélve az említett Raymond Van Barneveldről.

Az első két forduló ezzel együtt általában nem a favoritokról szól, mivel a világranglista első 32 helyezettjét kiemelik, extrém rangadók nincsenek. A Cross–Barneveld azért jöhetett létre, mert a holland egyszer visszavonult, így nulláról kellett visszakapaszkodnia. Adrian Lewis, 2011 és 2012 vb-győztese ezzel szemben pocsék időszakon van túl, így szaladt bele nem kiemeltként a tavalyi döntős Gary Andersonba azután, hogy az első körben még nyert Matt Campbell ellen.

Karácsony előtt tehát elsősorban arra figyelnek az érdeklődők – részint a Sport Tv közvetítését, részint az internetet használva –, hogy ezúttal vajon kik bukkanhatnak fel az ismeretlenség homályából. Vagy hogy azok, akik a közelmúltban felbukkantak, képesek-e tartani a tempót. Ennek okán volt az érdeklődés kifejezett tárgya a már említett Fallon Sherrock, aki 2019-ben első nőként nyert meccset PDC-vb-n, majd mindjárt behúzta a másodikat is, ráadásul a 11. kiemelt Mensur Suljovicot elintézve, illetve szabályosan euforikus pillanatokat okozva a szurkolóknak. Idén sajnos nem bírta hozni az extrát, nagyon szépen dobott ugyan az egykori BDO-világbajnok Steve Beaton ellen, de hiába, döntő szettben kikapott 3-2-re.

A világbajnokságok nagy kérdése mindig, hogy megcsinálja-e valaki a 9 nyilas kiszállót – 3 körben le tudja-e nullázni 501-es induló pontszámát –, ami nem túl gyakori jelenség, tavaly egyszer sikerült ez James Wade-nek, előtte fél évtizeden át senkinek. Idén már két 9 nyilas is van, előbb az újonc William Borland csinálta meg döntő szett döntő legjében – a történelmi fejleményt meg is írtuk és mutattuk –, majd a litván Darius Labanauskas is megdobta a tökéleteset. 9 nyíl ide vagy oda, egyikük sincs már a mezőnyben, Labanauskas bukta azt a meccset, míg Borland a második fordulóban esett ki.

Az underdogok közül talán a skót Alan Soutarra és a német Florian Hempelre érdemes most figyelni. Soutar 43 éves kora ellenére újonc, és két 3-2-es sikeren van túl, előbb a brazil Diogo Portelát, majd a kiemelt Suljovicot küldte haza. Mint azt a sportnapilap is megírta, ő még csak nem is abszolút profi, a twitterén legalábbis arról posztolt a második sikere után, hogy tűzoltóként szolgálatba állt karácsonykor. A skót következő ellenfele a 7. kiemelt portugál klasszis, José de Sousa lesz.

A világranglistán 87. Hempel elsőre honfitársát, Martin Schindlert nullázta le, aztán másodjára óriási meglepetésre kiiktatta a favoritok közé sorolt belga Van den Berghet. Rá az az ausztrál Raymond Smith vár, akinek úgyszintén nincsenek szerteágazó tapasztalatai, ez csak a második vb-je, ám dettó elintézett már egy kiemeltet Devon Petersen személyében.

Ezzel együtt hétfőtől a csúcsjátékosok kerülnek előtérbe, a 32 között sűrűsödik a naptár, tehát a rangadók mennyisége is folyamatosan emelkedik. A karácsony utáni első napon az idei év korábbi versenyein különösen jól szerepelt Johnny Clayton, valamint az elsőre fantasztikusan dobó Michael Smith mellett a címvédő Gerwyn Price is játszik, neki a belga Kim Huybrechtsen kell túljutnia. A kedd még intenzívebb lesz, világbajnokok sora dobálhat Rob Crosstól Peter Wrighton át Van Gerwenig.

Kivétel nélkül minden meccs élőben nézhető a Sport Tv-n – az vesse rá az első követ a viccelődős kommentátorokra, aki nem átallja –, és bár Wikipedia-oldalakat hiteles és megbízható forrásokként nem minden pillanatban szokás ajánlani, a PDC-vb-jével kivételt teszek, tényleg mindig minden ott van, ami fontos, kb. azonnal és abszolút áttekinthetően.