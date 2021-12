Rekordokat dönt az omikron, újabb járatokat töröltek

Egyre inkább kiszorítja az omikron a koronavírus delta variánsát, miközben több országban rekord magas fertőzésszámokat produkál.

Franciaországban szombaton először regisztráltak egy nap alatt 100 ezernél több új fertőzöttet, Emmanuel Macron elnök hétfőn egyeztet a teendőkről.

Az Egyesült Királyságban a téli omikronhullám majdnem kétszer olyan magasra csapott, mint az év elején a brit variánsé, de úgy tűnik, a december 24-ei csúcs után javulni kezdenek az adatok.

Portugáliában, a világ egyik legjobban átoltott országában is dominánssá vált az omikron, az utóbbi időben korlátozásokról döntöttek.

Belgiumban arra számítanak, hogy az év végéig az új fertőzések több mint 90 százalékáért lehet felelős az omikron. A leuveni és a hasselti egyetemek járványügyi szakértői szerint december 25-én ugyanannyi új eset jutott az új variánsra, mint az ősszel domináns deltára. Belgiumban így is lefelé mennek a számok, a héten 36 százalékkal kevesebb fertőzöttet regisztráltak, mint a megelőző héten, írja az MTI.

Az uniós járványvédelmi központ december 15-ei előrejelzése szerint a következő év elején válhat dominánssá az omikron Európában.

Az Egyesült Államokban is több fertőzöttet találnak most, mint a delta legutóbbi, szeptemberi hullámának csúcsán. Az ameriai járványügyi központ adatai szerint az esetek 73 százalékát az omikron okozza, és egyes New York Times által idézett becslések szerint az év végéig a napi egymillió új fertőzöttet is elérhetik, ami jelentősen meghaladná a 250 ezres januári csúcsot.

Repülőkáosz

Szombaton világszerte 4500, vasárnap újabb 1500 repülőjáratot töröltek, mert a légitársaságok dolgozói közül nagyon sokan kerülnek karanténba. A BBC szerint a kínai China Easternt érinti leginkább a probléma, a cég több mint 350 járatot mondott le vasárnap. Az aktuális fejleményeket a FlightAware honlapján lehet követni.

Nagyon gyorsan terjed

Ez a legbiztosabb, amit tudunk az omikronról, aminek két oka van. Egyrészt úgy tűnik, önmagában is gyorsabb terjedésre képes, mint a delta, másrészt jobban ki tudja cselezni a vakcinákkal és a korábbi betegséggel szerzett védelmet. Ezért ösztönzik az embereket a nyugati világban, ahol már elérhető a harmadik oltás, hogy jelentkezzenek érte. Izraelben az idősek és az egészségügyi dolgozók a negyedik adagot is megkaphatják.

Fotó: THOMAS BANNEYER/dpa Picture-Alliance via AFP

Vannak biztató adatok, amelyek azt mutatják, hogy az omikronnal kisebb a kórházba kerülés kockázata, mint a deltánál volt, és esetleg enyhébb tünetekez okozhat, de ezzel kapcsolatban még mindig sok a kérdőjel. Időbe telik, míg jobban meg tudjuk ítélni, hogy a kedvezőbb számok valóban az omikron tulajdonságainak, vagy más tényezőknek köszönhetők.

Fontos, hogy ha enyhébb tüneteket is okoz, nagyon sok fertőzött esetén még mindig sokan kerülhetnek kórházba, leterhelve az egészségügyi rendszert.

Európa számos országában újabb korlátozó intézkedéseket hoztak az omikron lassítása érdekében, Magyarország nem tartozik közéjük. (MTI, Reuters, New York Times, Deutsche Welle, BBC)