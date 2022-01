18 ezer járatát indíthatja el üresen a Lufthansa

Nagyon furcsa helyzetbe került a német légitársaság az omikron variáns miatt. Pár hete a cég bejelentette, hogy az új mutáns megjelenése után annyira beesett a kereslet a repülőjegyei után, hogy 33 ezer járatot törölnie kell. A cég vezetője viszont azt is nyilatkozta több helyen, hogy

a légitársaság arra kényszerült, hogy 18000 járatot utasok nélkül is elindítson. Ha ugyanis nem tesz így, több repülőtéren egyszerűen elveszíti a helyét. A repülőtereken általános a "use it or lose it" szabály, vagyis hogy a légitársaságoknak addig van fix helye a reptéren, amíg azt rendszeresen használja. Ha bizonyos ideig egy társaság szüneteltet egy adott járatot, egy idő után már el sem tudja indítani, mert a reptér inkább kiadja az adott kaput valaki másnak. Ezt a szabályt a repterek a koronavírus-járvány elején felfüggesztették, majd fokozatosan elkezdték visszavezetni.

Még mindig nem olyan szigorúak a helyekkel, mint korábban voltak, de a Lufthansa vezérigazgatója, Carsten Spohr szerint így is el kell indítaniuk egy rakás járatot utasok, és persze eladott jegyek nélkül. Ez persze óriási veszteség a cégnek, arról nem is beszélve, hogy mennyi széndioxidot pöfög 18000 járat az atmoszférába csak azért, hogy a légitársaság a jövőben is pöföghessen. (Simplyflying.com)