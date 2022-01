Az Alkotmánybíróság szabad utat adott Orbán népszavazásának

AZ Alkotmánybíróság helyben hagyta az Országgyűlés novemberi határozatát, amely négy kérdésben írt ki népszavazást. A miniszterelnök még júliusban jelentette be, hogy referendumot kezdeményez öt kérdésben. Ezek közül aztán négy maradt a Kúria döntése nyomán. Ezek:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Az Országgyűlés pedig november 30-án ki is írta ezt a népszavazást. Több jogorvoslati kérelem is érkezett ezek kapcsán a különböző szervekhez. A legutóbbi december közepén, amikor két meg nem nevezett indítványozó megtámadta az Országgyűlés döntését az Alkotmánybíróság előtt. Ezekben született most döntés, amely itt olvasható el.

A lényege, hogy a testület egyhangúlag helybenhagyta a népszavazást kiíró országgyűlési határozatot, így most már csak a köztársasági elnök döntése van hátra, aki várhatóan az országgyűlési választásokkal egy napra tűzi majd ki a referendumot.