Megérkeztek az orosz katonák Kazahsztánba

Megérkeztek az oroszok vezette katonai erők Kazahsztánban, miután az ország elnöke, Kaszim-Zsomart Tokajev külföldi segítséget kért a rezsimellenes tüntetések leveréséhez. A BBC Almatiban tartózkodó tudósítója csütörtök este is heves összecsapásokról számolt be, közben az ENSZ, illetve a nyugati országok mindkét a tüntetőket és a kazah vezetést is arra szólították fel, hogy tartózkodjanak az erőszaktól.

Tokajev tévébeszédében a külföldön képzett terroristákat okolta a kialakult helyzetért, de ezzel kapcsolatban nem hozott fel bizonyítékokat. Ekkor jelentette be azt is, hogy segítséget kért az oroszok által vezetett Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetétől. A szervezet beszámolók szerint 2500 katonát küldött az országba, hivatalosan békefenntartó szerepben, illetve azért, hogy a katonailag kiemelt jelentőségű épületeket védjék. Az orosz RIA hírügynökség beszámolója szerint napokig, de akár hetekig is az országban maradhatnak.

Az orosz védelmi minisztérium által közreadott fotón a Kazahsztánban készülő orosz katonák láthatóak Fotó: Sputnik via AFP

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma közben azt közölte, hogy szoros figyelemmel követik az orosz katonák mozgását, és az egész világ figyelni fogja, hogy megsértik-e majd az emberi jogokat, emellett pedig figyelni fognak minden előjelre, ami arra utalhat, hogy kazah intézmények elfoglalására készülhetnek.

A rezsim hivatalos tájékoztatása szerint eddig 18 rendfenntartó halt meg az összecsapásokban, míg a rendőrség több tucat „zavargót” ölt meg. A kormányellenes tüntetők között volt, aki arról számolt be, hogy a biztonsági erők válogatás nélkül kezdtek el éles lőszerrel lőni a tömegbe. A kazah belügyminiszter tájékoztatása szerint 2298 embert vettek eddig őrizetbe.

Kazahsztánban az üzemanyagárak emelkedése miatt törtek ki tüntetések, de aztán a helyzet hamar eszkalálódott. A kialakult helyzet okairól ebben a cikkünkben írtunk, míg csütörtökön részletesen írtunk arról is, hogy Almatiban szakadatlanul lőnek, de most még csak annyi látszik biztosnak, hogy a Nazarbajev-korszak véget ért.