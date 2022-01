Még a magyar hatóság szerint sem titkolhatnák el, hogy ki és hogyan intézte a vakcinákat

2021 első hónapjaiban a magyar kormány járványt érintő kommunikációjának egyik fő állítása volt, hogy "Brüsszel" mindent elrontott, alig érkezik néhány adag az EU-val közösen beszerzett vakcinákból. Úgyhogy a kormány - egyetlenként az EU-s tagállamok közül - a közös beszerzésen felül gyorsan rendelt orosz és kínai vakcinákat is. Ezzel néhány hétre sikerült elérni, hogy Magyarország az EU-ban az elsők között legyen az átoltottságban - és ezzel az adattal el lehessen takarni, hogy elsők között voltunk ugyanazon hetekben a halálozási arányban is.

Ujhelyi István szocialista EP-képviselő, az egy évvel ezelőtti EU-ellenes kormányzati kampány idején, megpróbálta megtudni, hogy a magyar kormány részéről ki vett részt a vakcinaszerződések megkötésében, és milyen megállapodásokat írt alá az Orbán-kormány a "nyugati vakcinákat" szállító cégekkel.

Ez többek között azárt lett volna fontos, mert a magyar kormány úgy szidta a bizottsági vakcinaszerződéseket, hogy közben az üzletet jóváhagyó irányító testületben ott volt a saját embere is, aki semmilyen érdemi kifogást sem emelt a szerződések ellen. Ha kiderült volna, hogy a magyar kormány kit delegált erre a feladatra, akkor meg lehetett volna kérdezni arról, hogy milyen mandátumot kapott a kormánytól, és esetleg kiderülhetett volna, hogy az Orbán-kormány olyan üzletek miatt szidja az EU-t, amelyek megkötéséhez maga is hozzájárult.

Ujhelyi rákérdezett a konkrét magyarországi szállításokra is, ezekről ugyanis nem az EU-nak, hanem a tagállami kormányoknak egyenként kellett megállapodniuk a gyógyszergyárakkal. Vagyis amikor a magyar kormány a vakcinák óriási késéséről beszélt 2021 elején, akkor közben pontosan tudták, hogy mikor és mennyi vakcina érkezik az országba. A szerződések ismeretében kiderülhetne, hogy valóban voltak-e késések, vagy a kormány csak a kínai és orosz beszerzések támogatására keltette a hangulatot.

Ujhelyi kérdéseire az EMMI semmit sem válaszolt, ezért a képviselő még tavaly a NAIH-hoz, (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) fordult. A Péterfalvi Attila vezette hatóság elkészült a jelentésével, amelyből kiderül, hogy az

EMMI nem titkolhatja el ezeket az adatokat.

A hatóság ebben az ügyben már jelentkezett a titkolózó minisztériumnál, de ott a NAIH álláspontjának ismeretében sem voltak hajlandók kiadni a közérdekű adatokat, illetve arra sem voltak képesek, hogy jogszabályokra hivatkozva megindokolják, hogy ezeket szerintük miért titokolhatják.

"Mélységesen felháborító, ahogyan a jelenlegi kormány még a saját maga által hozott törvényeket és szabályokat is képes semmibe venni. Az pedig konkrétan bicskanyitogató, hogy kiemelten közérdekű adatokat tart vissza, sőt, hazudik azok meglétéről, illetve tartalmáról" - mondta lapunknak az ügyről Ujhelyi, aki most bírósághoz fordul és Kásler lemondását követeli. "A NAIH mélyreható vizsgálatának eredménye nem lehet más, minthogy a követelt adatokat az Emberi Erőforrás Minisztérium azonnali hatállyal a rendelkezésemre bocsátja, a tárcánál pedig érdemi következményei vannak az adatok tudatos visszatartásának. Bár úgy lenne tisztességes, hogy Kásler Miklós távozna a székéből, de miután ezt úgy sem fogja megtenni, az lenne az emberi minimum, hogy nyilvánosan megköveti a magyar választókat, amiért a minisztériuma megtévesztette és azóta is folyamatosan megtéveszti a nyilvánosságot. Az ügyben természetesen bírósághoz fordulok és addig megyek, amíg a közérdekű adatokat meg nem ismerhetjük, az adatvisszaélés felelőseit pedig el nem számoltatjuk!"