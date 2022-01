A fideszes politikus is ember: disznót vág, cirkuszba jár, kazah rapet hallgat

Magyarország vezető politikusai fáradhatatlanul dolgoznak, hisz mégiscsak alig több mint két és fél hónap múlva választás lesz, de a kemény munka mellé néha befér egy kis kikapcsolódás is. Hála az égnek, utóbbit is rendszeresen megmutatják közösségi oldalaikon, hogy lássuk, a fideszes politikus is ember.

Orbán Viktor az elmúlt napokban például azzal mutatta meg, mennyire hétköznapi ember, hogy nemcsak szimplán leölt egy disznót Öttömösön Mihálffy Bélával, a Fidesz-KDNP helyi képviselőjelöltjével, de kihasználta az alkalmat arra is, hogy a leölt disznó körméből igyon pálinkát.

De még mielőtt disznót ölt volna, a miniszterelnök is elment a kézilabda Európa-bajnokság portugál-magyar meccsére.

Kocsis Máté a VIP-páholyban pont Orbán Viktorral nem szelfizett, megtette viszont Szijjártó Péterrel, aki a képek szerint sajnos pont elfelejtett magával FFP2-es maszkot vinni.

Ezen a meccsen pihente ki fáradalmait Zsigmond Barna Pál fideszes képviselő is Schmitt Pállal együtt.

Nem ezt, de egy másik kézilabdameccset Kósa Lajos is megnézett, aki Ruszin-Szendi Romulusszal, a Honvédség parancsnokával kapcsolódott ki.

A meccsre egyébként Szentkirályi Alexandra is rendesen készült, és elkapott egy koszos labdát, de az a fontos információ is a héten derült ki a kormányszóvivőről, hogy szereti a kazah rapet.

Nehéz kifejezetten kikapcsolódásként értelmezni a Pro Minoritate Alapítvány újévi fogadásán való részvételt, de Németh Zsoltnak ez is sikerült, amikor olyan, partyfotónak is beillő képet posztolt, amin Zsigmond Barna Pállal és a bulis kockás zakót viselő Kocsis Mátéval karolnak egymásba.