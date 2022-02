A Spotify vezérigazgatója elnézést kért a munkatársaktól Joe Rogan botrányai miatt

Pénteken tovább dagadt a Joe Rogan személye körüli botrány, miután a közösségi oldalakon megosztottak egy válogatásvideót, amin a Spotify legnépszerűbb podcastjét készítő férfi többször is azt a szót használja, hogy „nigger”.

Az 54 éves Joe Rogan az összevágott videót „borzalmasnak” minősítette egy Instagram-bejegyzésben, és azt mondta, hogy ez a „legsajnálatosabb és legszégyenletesebb dolog”, amiről valaha nyilvánosan beszélnie kellett. Azt is mondta, hogy a videót kontextus nélkül vágták össze, bár persze érti, hogy sokak szerint egy fehér embernek soha, semmilyen körülmények között nem kellene ezt a szót használnia. Ezzel már ő is egyetért, nem is használja évek óta, bár sokszor épp arról beszélt az összeválogatott jelenetekben, hogy mások hogyan használják ezt a szót. Elismerte, hogy tényleg nagyon rasszistának hangzik Philadelphia egyik feketék lakta negyedét a majmok bolygójához hasonlítani, de a 12 évvel ezelőtti adásban arról is beszélt, milyen pozitív élményei voltak ebben a városrészben. Mindenesetre mélységesen bocsánatot kért mindenkitől, akit megsértett.

A Spotify vezérigazgatója, Daniel Ek a munkatársakkal közölte: „Nincsenek szavak, amikkel megfelelően kifejezhetném, mennyire sajnálom, hogy a The Joe Rogan Experience-botrány továbbra is hatással van mindannyiótokra.” Azt is mondta, hogy Rogan néhány megjegyzése hihetetlenül bántó, és szeretné egyértelművé tenné, hogy nem képviselik a cég értékeit. Daniel Ek azt is közölte, hogy nem tervezi, hogy elküldje a platformról a harcművészet-rajongó stand-upos podcastjét.

„Bár határozottan elítélem, amit Joe mondott, és egyetértek a döntésével, hogy eltávolítja néhány korábbi epizódját a platformunkról, tudom, hogy néhányan többet akarnak majd. És egy dolgot szeretnék nagyon világossá tenni – nem hiszem, hogy Joe elhallgattatása a megoldás. Világos határokat kell szabnunk a tartalom körül, és cselekednünk kell, ha átlépik őket, de a hangok elnémítása olyan lejtő, amin nagyon nehéz megállni” – közölte Ek.

A Spotify nemrég bejelentette, hogy tartalmi tanácsadó linket mellékel minden olyan, a felületükön lévő podcastepizódhoz, ami a koronavírusról szóló beszélgetést vagy vitát tartalmaz, miután Neil Young és Joni Mitchell is közölte, hogy a Spotifyon lévő podcastok által terjesztett hamis covidinformációk miatt leszedetik zenéjüket a szolgáltatóról. Hasonló okokból egyelőre nem jelentet meg új epizódot a Spotifyon a népszerű író-pszichiáter, Brené Brown sem.

Rogan egyébként külön kiemelte, hogy ő nem oltásellenes, de továbbra is kitart amellett, hogy szerinte „a fiataloknak nincs szükségük a vakcinákra”. Korábban már azért is bírálták, mert az ivermectin nevű féregtelenítő gyógyszert a koronavírus kezeléseként reklámozta. Joe Rogan múlt héten azt mondta: „Nem próbálok félretájékoztatást népszerűsíteni, és nem próbálok ellentmondásos lenni. Soha nem próbáltam semmi mást csinálni ezzel a podcasttal, csak beszélgetni az emberekkel.”

Joe Rogan a UFC 249-es gáláján a floridai Jacksonville-ben 2020. május 9-én. Fotó: Douglas P. DeFelice/Getty Images/AFP

A Spotify állítólag 2020-ban 100 millió dollárt fizetett a The Joe Rogan Experience podcastjogaiért. Rogan műsora a Spotify legnépszerűbb podcastja, havonta közel 200 milliószor töltik le. (CNBC)