Beindult a választási buli, a Holló Rend is várja a szavazatokat

Már 41 pártot vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda az április 3-i országgyűlési választásra. Közben 3 párt indulását utasították el - derül ki a valasztas.hu oldalról. Szépen szaporodnak a kispártok, ugyanis a 24.hu február 3-án írt a kamupártokról, és akkor még csak 34 párt szerepelt a regiszterben.

Személyes kedvencem a Holló Rend párt, amelynek úgy tűnik, hogy Nyerges André az elnöke. Nem lehet sajnos túl sokat tudni róluk, de azért egy lebilincselő videót találtam róluk:

Itt található róluk egy rövid leírás, amely szerint a Holló Rend név alapvetően kettős jelentést hordoz magában. "Egyrészről egy fantázia név, melyben a holló egy független szimbólum, amely kifejezi ezáltal, hogy nem tartozunk a régi politikai palettához. Nem jobboldali és nem is baloldali a párt. Az új-közép identitás jellemzi. Másrészről pedig rendnek neveztük el, mert az egyik fő érték, amelyet képviselünk, az a becsület".

A 24.hu cikke szerint úgy tűnik, boldog-boldogtalan indulna a mostani voksoláson is. Például különös képződménynek tűnik a Szabad Magyar Demokratikus Párt, amelyet 2021 februárjában jegyeztek be Vésztőn. A legfrissebb Facebook-bejegyzése tavaly márciusi, és a Fidesz hirdetését osztja meg, hogy „senki ne dőljön be az oltásellenes baloldal álhíreinek!”. A Normális Élet Pártja arca az oltástagadó nézeteiről ismertté vált Gödény György, aki négy éve még a Közös Nevező listavezetője volt.

Nem indulhat sajnos a választáson a Platón Párt, amelynek elnöke Reketyei Szilvia. Pedig csodás programjuk van. "Nem kontárkodunk bele a szakpolitikákba, hanem azt tekintjük feladatunknak, hogy a megfelelő szakpolitikákat becsatornázzuk az Országgyűlés törvényalkotási tevékenységébe" - vallják magukról.