Az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint Oroszország nem fog megállni Ukrajnánál

„Vlagyimir Putyin elnök, amikor háborút indított hazánk ellen, azt állította, „nácimentesíti” és felszabadítja Ukrajnát. De Ukrajnát – egy olyan nemzetet, amely a második világháborúban nyolcmillió életet vesztett, egy olyan országot, amelynek zsidó elnöke van – nem kell felszabadítani a szabad útról, amelyet választott”

– kezdi a New York Timesnak elküldött vendégcikkét Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője, aki azzal folytatta, hogy ezt a felhívást egy bunkerből írja, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az oldalán.

„Európa a második világháború vége óta nem látott ilyen mértékű erőszakot” – írja, hozzátéve, hogy „egy hete orosz bombák hullanak” a fejük felett, de „az állandó orosz tűzharc ellenére szilárdan és egységesen” kiállnak amellett, hogy legyőzik az őket megszálló oroszokat. „Az utolsó leheletünkig harcolni fogunk, hogy megvédjük hazánkat.”

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője 2019-ben Fotó: OLGA SHYLENKO/AFP

Jermak szerint „a Nyugat évekig hallgatta Putyint, de nem hallotta meg, most ébredt rá, hogy milyen egzisztenciális kihívást jelent a világrend számára”. Az elnöki hivatal vezetője szerint Ukrajna azonban „soha nem becsülte alá a szándékait”, ahogy azt sem, hogy „minden eszközzel hajlandó uralomra törni”.

„Tudjuk, hogy ez a háború nem csak Ukrajnáról szól. A Kreml egy új orosz birodalmat akar létrehozni.”

Szerinte az ukránok most bebizonyították, hogy egyedül is képesek „hatékonyan visszaverni az inváziót” a „Nyugat által is biztosított” fegyverekkel, egyben pedig megköszönte nemcsak a felszereléseket, de az orosz gazdaság ellen hozott szankciókat is, majd azzal folytatta: „de ez nem elég”.

„Többre van szükségünk, és kérem, ne mondják, hogy a katonai segély már úton van. Nem kevesebb forog kockán, mint a mi szabadságunk. És az önöké.”

Jermak úgy fogalmazott, „szükségünk van a Nyugat támogatására, hogy megvédhessük családjainkat és földünket. Meg kell mutatnunk Oroszországnak, hogy mekkora hibát követett el”.

Szerinte az oroszok alulbecsülték az ukránok eltökéltségét, emiatt „egyelőre” feltartóztatták őket, „de mindeközben egy 64 kilométer hosszú orosz konvoj közeledik Kijev felé”. Jermak szerint páncéltörő és légvédelmi fegyverekre, illetve lőszerre van szükségük.

Írásában felszólította a Nyugatot, hogy vezessenek be repüléstilalmi övezetet Ukrajna felett, miközben úgy fogalmazott, „tudjuk, hogy ez a háború súlyos eszkalációját jelentené, és a NATO-t közvetlen konfliktusba sodorhatná Oroszországgal”. Szerinte azonban „Oroszország nem fog megállni Ukrajnánál”, és a repüléstilalmi zóna miatt legalább „Putyin szünetet tartana”.

Egyben azt is kérte, ne csak „néhány kiválasztottat”, hanem az összes orosz bankot zárják ki a SWIFT bankrendszerből, és sújtsanak szankciókkal minden orosz oligarchát. „Teljes embargót követelünk az orosz olajra, illetve az Egyesült Államokba és Európába irányuló minden orosz exportra.” Szerinte „a nemzetközi közösségnek meg kellene fontolnia Oroszország kizárását az ENSZ-ből, vagy kizárását legalább a Biztonsági Tanácsból, ahol vétójoggal rendelkezik”.

„Oroszország háborút folytat Ukrajna ellen, hogy tönkretegye a demokráciát, a Nyugathoz való igazodást és az ukrán nép szellemiségét. Az Oroszországot irányító volt KGB-s klikk nem elégszik meg azzal, ha megfojtja a politikai ellenzék és a polgári véleménynyilvánítás legtöbb formáját Oroszországon belül, pozícióját felhasználva egy revizionista ideológiát támogat, amely arra éhezik, hogy Moszkva újra megerősítse a Szovjetunió volt országai feletti ellenőrzését, és lejárassa a demokratikus világot, amiért az nem képes egységben reagálni. Ismétlem, ne tévesszen meg senkit: Putyin ezt az ideológiát kívánja előmozdítani azzal, hogy Ukrajnán túl is vérre megy. Meg kell állítani”

– írja Jermak, aki ezután sorolni kezdi, milyen pusztítást végeztek eddig az oroszok Kijevben és Harkivban, illetve hogy még a csernobili atomerőművet is megtámadták. Szerinte Putyin erői addig „folytatják az ország terrorizálását”, amíg meg nem adja magát, és „ha nem járnak sikerrel, akkor felgyújtják az egészet”. Szerinte „Moszkva módszere a háborúra” Ukrajnával szemben az, hogy az ukránok „vagy meghajolnak, vagy eltűnnek. Harmadik lehetőség nincs”.

Ukrán katona keres fel nem robbant gránátokat Kijevben 2022. február 26-án Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Jermak szerint a háború most nem Oroszország tervei szerint alakul, mert „heves ellenállásba ütköznek mind az ukrán fegyveres erők, mind az ukrán állampolgárok részéről”, akik házilag készített Molotov-koktélokkal szállnak szembe az orosz katonákkal. Ezután a Pentagonra hivatkozva azt állította, hogy „az ukránok megvédik közösségeiket, országukat és identitásukat, ugyanakkor az orosz katonák tömegesen adják meg magukat, vagy szabotálják saját járműveiket, hogy elkerüljék a harcokat”.

Írásában emlékeztetett az 1994-es nemzetközi szerződés, a Budapesti Memorandum 4. cikkelyére, amely „garantálja, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország »azonnali« intézkedést kér az ENSZ Biztonsági Tanácsától «segítségnyújtás céljából«, ha Ukrajna »olyan agressziós cselekmény áldozatává vagy olyan agresszió fenyegetésének tárgyává válik, amelyben nukleáris fegyvereket használnak«”. Jermak szerint „az, hogy Oroszország megvétózza az ENSZ Biztonsági Tanácsának fellépését, nem mentesíti a többi országot az Ukrajnának tett ígéreteik alól”.

Írását azzal zárta, hogy „ez a háború egy nagyobb európai vagy akár globális mészárlás prológusa lehet”, és szerinte „az egyetlen módja annak, hogy mindenki számára békét teremtsünk” az, ha mindenki melléjük áll és biztosítja, hogy „a történelem nem ismétli meg önmagát, és hogy a jövőnk ne visszhangozza Európa legsötétebb időszakát”.