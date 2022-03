Putyin dühös, és tovább durvulhat – figyelmeztetnek az amerikai hírszerzés vezetői

Vlagyimir Putyin orosz elnök valószínűleg „duplázza a tétet” Ukrajnában, miután csapatai két hete tartó inváziójuk után is csalódottak az eddig elért eredményekkel. Az orosz elnök frusztrált, ugyanis különösen nagy kihívást jelent majd számára az elfoglalt területek ellenőrzésének fenntartása és egy fenntartható, Moszkva-barát rendszer felállítása Kijevben - közölték kedden a amerikai hírszerző ügynökségek vezetői a kongresszusi törvényhozókkal.

Avril Haines, az amerikai Hírszerzői Iroda igazgatója (Director of National Intelligence) a képviselőház illetékes bizottsága előtt éves meghallgatásán arról beszélt, hogy Oroszország inváziója a hírszerzők előzetes becsléseinek megfelelő tempóban halad, csakhogy a támadó alakulatok a vártnál lényegesen nagyobb ellenállásba ütköztek, és komoly katonai hiányosságokkal küzdenek.

Az Haines szerint sem egyértelmű, hogy Oroszország teljes invázióra vagy csak az ukrán állam egyes részeinek elfoglalására tör, viszont tartós és jelentős ellenállásra számíthat az ukrán erők részéről, akik az orosz megszállókkal vívott harc során már bizonyították rátermettségüket.

Haines és négy másik hírszerzési vezető - a Védelmi Hírszerző Ügynökség igazgatója, Scott Berrier, a CIA igazgatója, William Burns, a Nemzetbiztonsági Ügynökség igazgatója, Paul Nakasone és az FBI igazgatója, Christopher Wray - előrejelzései eddig a legpontosabbnak bizonyultak az invázió kezdete óta.

Haines azt is elmondta, hogy Putyin minden bizonnyal számított pénzügyi szankciókra, de azok kiterjedtsége és hatásai alighanem meglepték. A hírszerzés vezetője szerint minden jel arra utal, hogy Putyint váratlanul érte a nyugati vállalatok testületi kivonulása is az országából. A nyilvános értékelés során elhangzott, hogy az európai energiaipari óriások, a BP és a Shell kedden bejelentették: nem vásárolnak orosz kőolajat és földgázt, és hogy Joe Biden elnök elrendelte az orosz energiaimport amerikai felfüggesztését.

Haines szerint ezzel együtt Putyint nem fogják elriasztani a következő lépéseitől ezek az intézkedések - épp ellenkezőleg, a konfliktus eszkalálódhat, és jelentéseik szerint a még nagyobb erők bevetésére készülnek Moszkvában. Az elsődleges célja Putyinnak most az, hogy lefegyverezze Ukrajnát. A védelmi minisztérium egyik magas rangú tisztviselője hétfőn azt mondta, hogy Putyin Ukrajnába küldte az elmúlt hónapokban az ország határai körül felsorakoztatott harci erőinek közel 100 százalékát - beleértve azokat is, akik Ukrajna Oroszországgal közös keleti határán és az északi szomszédos Fehéroroszországban vannak, ahol Oroszország közös hadgyakorlatokat tartott az inváziót megelőzően. Ez is arra utal, hogy az orosz csapatok lelassulása egy kivárási taktika lehet a támadó alakulatok részéről, amíg utánpótlás érkezik. A forrás megerősítette továbbá, hogy jelentéseik szerint Oroszország aktívan toboroz szíriai harcosokat, hogy segítsék a támadást.

Hainest meglepte Putyin nukleáris fenyegetőzése. A hírszerző vezető szerint ennek célja az, hogy elrettentse a Nyugatot attól, hogy további támogatást nyújtson Ukrajnának, mialatt a konfliktus eszkalálását mérlegeli.

Az amerikai hírszerzők már-már pszichológiai mélységű elemzésbe is bocsátkoztak az orosz elnökről. Értékelésük szerint Putyin

„sértettnek érzi magát amiatt, hogy a Nyugat nem adja meg neki a kellő tiszteletet, és úgy látja, hogy ez egy olyan háború, amelyben nem engedheti meg magának, hogy elveszítsen"

- azzal együtt, hogy a győzelem fogalma - tehát hogy mit volna hajlandó diadalként értékelni - az orosz elnök számára is változhat az események és a háború költségeinek tükrében.

A CIA igazgató Burns a törvényhozók előtt egy „izolált és felháborodott orosz elnököt” festett le, aki eltökélt abban, hogy uralja és igába hajtsa Ukrajnát, és aki „évek óta a sérelmei és ambíciói gyúlékony kombinációjában gyötrődik”.



Burns is osztotta azt a széles körben hallható érvet, hogy Putyin a Covid-válság idején még inkább elszigetelődött, még kevesebb tanácsadóra hallgat, és ez csak még inkább megerősíti paranoiáit. A CIA vezetője szerint

„Putyin megpróbálja ledarálni az ukrán hadsereget, nem törődve a civil áldozatokkal, de előbb-utóbb szembe kell néznie azzal, hogy jelenleg nem látszik, hogyan juthat el a végjátékig az ukránok heves ellenállását látva.”

Burns szerint Putyin Ukrajnát előzetesen gyengének és könnyen megfélemlíthetőnek látta, és úgy értékelte: az európaiak nem mennek bele a konfliktusba, a franciaországi választások és a német kormányváltás elvonja a figyelmüket, miközben elhitte, hogy ütésállóvá tette gazdaságát a szankciókkal szemben azzal, hogy nagy devizatartalékokat halmozott fel. Biztos volt abban, hogy kellően modernizálta a hadseregét, és gyors győzelmet arat, de végül minden tekintetben tévedett. (Politico)