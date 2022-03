Nagy István: Valószínű, hogy a magas élelmiszerárak egy jó darabig velünk lesznek

Hosszú interjút készített a Portfolio.hu Nagy István agrárminiszterrel, többek közt arról, milyen hatással lesz a magyar mezőgazdaságra az orosz-ukrán háború. A miniszter szerint nagyon nehéz a mostani helyzetben megjósolni, hogyan alakulnak majd az agrárpiacokat befolyásoló nemzetközi folyamatok, de szerinte föl kell készülnünk, hogy az olyan tényezők miatt, mint az ukrán háború, más geopolitikai konfliktusok, a járvány, a világgazdaság növekedésének újraindulása, a szigorodó monetáris politika, egyedi időjárási hatások vagy az olaj, a földgáz és a műtrágyák ugrásszerű áremelkedése, egy ideig még magasabbak lesznek az élelmiszerárak.

Nagy szerint az ukrán gabonaexport kiesésével nagyon megnőtt a nemzetközi kereslet a magyar gabona iránt, de hogy ne alakulhasson ki olyan helyzet, hogy itthon nincs elég gabona, a kormány bejelentési kötelezettséget írt elő a búza, a rozs, az árpa, a zab, a kukorica, a szója és a napraforgó exportjára. Ha a tervezett kiszállítás veszélyeztetné a magyar ellátás biztonságát, akkor a kormány élhet az elővásárlási jogával.

Nagy szerint van elég műtrágya az országban a tavaszi vetési időszakra, de várhatóan kevesebb műtrágya került majd idén a földekre. Általában évente 1,8-1,9 millió tonna műtrágyát használ fel a magyar mezőgazdaság, ennél idén kevesebb jut majd. De a miniszter úgy látja, hogy "a műtrágya-felhasználás mostani visszafogása nem jelent komoly veszélyt a 2022-es terméskilátásokra, és úgy gondoljuk, hogy az időjárási körülmények alakulása a műtrágyázásnál nagyobb hatással lesz a várható eredményekre."

A műtrágya ára egy ideje már folyamatosan emelkedik, az Ukrajna elleni orosz invázió pedig csak tovább ront a helyzeten, mert a nemzetközi szankciókra válaszul Oroszország leállította a műtrágya exportját. Nagy István arról beszélt, hogy Bige László is tovább rontotta a helyzetet, mert műtrágyagyára, a Nitrogénművek Zrt. kartellezéssel nagyjából 36 milliárd forint kárt okozott a termelőknek. Nem ez az első alkalom, hogy az agrárminiszter páros lábbal beleszáll a milliárdosba, aki ellen több eljárást is indított a kormány, miközben Mészáros Lőrinc agrárcégei is tőle veszik a műtrágyát. Bige cége csütörtökön bejelentette, hogy az emelkedő energiaárak és a kormány intézkedései miatt átmenetileg leállítja a termelést.

Az interjú végén egy orbánviktori értelemben vett bölcsességre is jutotta a minisztertől: amikor a Portfolio újságírója megkérdezte tőle, hogy ha áprilisban nyer a Fidesz, vállalná-e újra az agrárminisztérium vezetését, azt mondta: "Akkor kell belelépnünk egy folyóba, ha már odaértünk a partjára."