Nagy István agrárminiszter lendületből nekiugrott a közösségi oldalán Bige László műtrágyakirálynak

„Bige László műtrágyakartellezése felbecsülhetetlen kárt okozott a magyar gazdáknak és fogyasztóknak” – ezt Facebookon tette közzé vasárnap Nagy István agrárminiszter, aki emojikkal színesített pontokba szedve sorolta fel, hogy:

A baloldali milliárdos ellehetetleníti a magyar mezőgazdaságot, a Nitrogénművek Zrt. piaci helyzetét kihasználva mesterségesen tartotta drágán a műtrágya árát, és most korlátozná a gazdákat a hozzáférésben.

A nagyvállalkozó hét éven keresztül nemcsak a magyar gazdákat, hanem minden magyar kenyér-, gyümölcs- és zöldsé vásárlót megkárosított, hogy extra profithoz juthasson.

Az Agrárminisztérium határozott álláspontja, hogy a gazdálkodók és a magyar családok érdekében minden lehetséges eszközt be kell vetni a biztonságos hazai műtrágyaellátás kapcsán.

Posztjához videót is mellékelt, amiben egyrészt felsorolja a fentieket, másrészt arról beszél, hogy „a vidéki Magyarország az ország bázisa, értékes erőforrása”, és „Bige László zsarolásának nem engedünk, meg fogjuk védeni a magyar gazdákat és a magyar fogyasztókat”.

Aztán engedte szóhoz jutni Győrffy Balázst, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökét is, aki azt mondta: „hangos a sajtó a műtrágyakartellezéstől”, és a műtrágya „egy olyan inputanyag a mezőgazdaság tekintetében, ami nem megkerülhető”, a „növények üzemanyaga”. „Ez határozza meg, hogy a gazdák milyen terméseredményt érnek el, és ez határozza meg azt is, hogy a fogasztók számára mibe kerül az élelmiszer a boltok polcain”. Győrffy arról is beszélt, hogy „a fogyasztók zsebéből veszik ki a pénzt”, ha „ezt mesterségesen is emelik a mostani, magas világpiaci árak mellett”.

Emiatt „üdvözlik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntését”, hogy „a kartellezésben részt vevő vállalkozásokat súlyosan megbüntette”, illetve remélik, hogy a továbbiakban „elejét tudjuk venni az ilyenfajta piaci visszaéléseknek”.

Bige László műtrágyás cégcsoportját október végén bírságolta 14,1 milliárd forintra a Versenyhivatal, és hűtlen kezeléssel is megvádolták. Bige bíróságon támadja a gigabüntetést, és tagadja a vádakat. Szerinte jól felépített támadássorozat zajlik ellene, „a politikai hatalom törvényesnek látszó módon szeretné ellopni” a vállalatait.