Bayraktar drónokat kér az ukrán vezetéstől a Mariupolt védő Azov-alakulat parancsnokhelyettese

Az Azovi-tengernél található Mariupolnál zajlanak a talán legkegyetlenebb harcok jelenleg Ukrajnában. Az orosz haderő presztízskérdésnek tekinti a félmilliós város bevételét, mivel azt elsősorban a szélsőségesként számon tartott Azov és Ajdar ezredek katonái védik, akikről ebben a cikkünkben írtunk bővebben. Mariupolnak a katonai szerepe is kiemelkedő, elfoglalása esetén az oroszok számára szabad út nyílna a tenger mentén egészen a Krím-félszigetig.

Ennek megfelelően az ostromlók minden eszközt bevetnek a város védőivel és a lakosságával szemben, rendszeresen lőnek civil célpontokat is, itt dobtak bombát a 3. számú kórház szülészetére is, az erről készült képek az egész világsajtót bejárták. Mariupol ostroma közel két hete tart, ennek következtében nincs már se áram, se gáz, se víz, és fogytán az élelem is.

Hogy pontosan hányan maradtak itt, arról ellentmondóak az információk, az viszont ténynek tűnik, hogy az ukrán fegyveres erőkbe integrált azovosok és ajdarosok a belvárost továbbra is tartják. A parancsnokhelyettes üzenete alapján ugyanakkor egyre nehezebb helyzetben lehetnek.

A férfi a videón arról beszél, hogy elszánt védekezésük ellenére az „ellenséges horda” folytatja a benyomulást, kemény harcok zajlanak minden utcáért és házért. A légierő közben bombázza a várost, a tüzérség lövi a lakónegyedeket.

A parancsnokhelyettes kéri az ukrán katonai-politikai vezetést, hogy segítsen evakuálni a civileket az ország nem megszállt területeire.

„Halljuk, hogy a védekezésben országszerte modern eszközöket, többek között Bayraktar drónokat vetnek be. Vessék be ezeket a mi vonalainknál is, támadják hátba az ellenséget – mondja a katona, majd hozzáteszi: – Nem adjuk meg magunkat. Indítsuk el a döntő támadást és semmisítsük meg az ellenséget.”