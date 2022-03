Váradi András 25 éve az MKB-nál bankol.

Pár napja azzal szembesült, hogy a bankja 10,7 millió eurós kölcsönt biztosított Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldali Nemzeti Front vezetőjének elnöki kampányához.

Megkereste a 444-et, mert el akarta mondani, hogy az ő pénzéből ne finanszírozzanak külföldi pártkampányt, pláne szélsőjobboldalit: máshova viszi a pénzét, és megszünteti az MKB-s számláit.

Az MKB-ban évek óta folyamatosan nő Mészáros Lőrinc részesedése, a bank be fog olvadni a formálódó NER-közeli óriásbankba. Ha érzékeny a bankja politikai kötődésére, miért nem vitte el a pénzét rég máshova?

Lustaságból nem vittem át, szemrehányást is teszek magamnak. Számlát nyitni, mindent átirányítani nem annyira egyszerű, de meg kellett volna már tennem, sejthettem volna, hogy valami ilyesmi fog történni, ha ezekben a kezekben van a bank.

Február elején derült ki, hogy egy magyar bank adott pénzt Le Pennek. Nem gyanakodott, hogy esetleg az MKB az?

Megkérdeztem akkor pár embert, akiknek adok a véleményére, és azt mondták, hogy az Eximbank és az MKB közül lehetett valamelyik. Ha az állami hátterű Eximbank finanszíroz politikai kampányt egy másik országban, az nagyon gáz lett volna. De amikor kiderült, hogy az MKB volt, még így is nagyon kiakadtam. Nem akarok olyan bankhoz tartozni, amelyik ilyet csinál.

Orbán Viktor és Marine Le Pen a Karmelitában, 2021. október 26-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Ha Macron liberális pártja kapott volna pénzt a bankjától, akkor is ennyire felháborodott volna?

Ennyire nem kaptam volna fel a vizet, bár az is megengedhetetlen lett volna. A legerősebb motívum számomra az, hogy a bankom egy olyan, kártékony politikai szereplőt pénzel, akivel semmiben nem tudok azonosulni. Marine Le Pen ugyanolyan szélsőséges politikus, mint Orbán és Putyin, támogatják is mindketten.

Az MKB döntése mögött tehát ön szerint ugyanúgy Orbán áll, mint ahogyan Putyin orosz bankokon keresztül támogatta Le Pen kampányait?

Kísértetiesen ugyanaz történt, mint most: Le Pen Moszkvában fényképezkedett Putyinnal, aztán pár hónapra rá kapott sok millió eurót a kampányára. Októberben Orbán Budapesten fogadta Le Pent, és ugyanaz a szcenárió játszódott le: kézcsók, aztán az MKB, ahol Orbán strómanja a fő tulajdonos, adott Le Pennek több mint tízmillió eurót. Egy pillanatig ne gondoljuk, hogy nem Orbán döntött a pénzről. És ez az egész engem rettenetesen zavar.

Azért, mert az ön pénze is ott van?

Ha nem az MKB-ban lenne a pénzem, akkor is felháborítónak és szégyenletesnek találnám. De itt ráadásul kicsit tényleg az én pénzem is lehetővé tette, hogy ezt megtegyék. Semennyi pénzt nem szabad adni ilyen célra. Képzeljük el, mi lenne fordított esetben, ha egy ellenzéki magyar politikus vagy párt kampányát egy külföldi politikushoz köthető bank finanszírozná. Reggeltől estig verné magát a külügyminiszter, hogy micsoda beavatkozás történt a magyar belpolitikába.

Vlagyimir Putyin és Marine Le Pen a Kremlben, 2017 március 24-én. Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Van egy személyes szál is. Biokémikus vagyok, vannak francia kollégák, akik a barátaim is, együtt dolgozunk. Mindig kérdezik a Zoom-on, hogy mi van Magyarországon, mi folyik nálatok? Nehéz elmagyarázni, hogy ez egy félfasiszta rendszer. De ha megkérdezik, hogy tényleg pont ennek a nőnek kellett pénzt adnotok, és azt kell válaszolnom, hogy igen, ráadásul az én bankom adta, az pokoli kellemetlen lesz. Ilyet nem akarok átélni, elpucolok ebből a bankból, akkor is, ha veszítek vele.

Szerepet játszott a döntésében, hogy üzletileg sem tűnik prudens döntésnek, ha egy bank egy másik ország politikusának kampányát finanszírozza?

Nem jó, ha egy bank rossz befektetésekre ad pénzt, de nem ismerem a francia kampányfinanszírozási rendszert, és hogy az ilyen kölcsönöket miből szokták visszafizetni. Viszont ez elsősorban politikai döntés volt, nem üzleti, és nemzetközi botrány lett belőle, ami nagyon árt az MKB reputációjának. Eddig azt hittem, tökmindegy, melyik bankban van a pénzem. De nem mindegy, levontam a tanulságot.