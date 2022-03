Putyin szerint minden a terv szerint halad, amúgy sem cél Ukrajna megszállása

Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai kongresszusnak beszélt, Vlagyimir Putyin is értékelte a háborús helyzetet a tévében. Az orosz diktátor arról beszélt, hogy sikeresnek tartja az Ukrajnában zajló „különleges katonai műveletet”, és szerinte minden a terv szerint halad. Kijelentette azt is, hogy nem céljuk Ukrajna megszállása, de nem engedik, hogy Ukrajnát az Oroszország elleni agresszív akciók eszközének használják. Pedig hétfőn már az egyik közvetlen embere is elismerte, hogy elakadt az előrenyomulás, a szóvivője pedig azt sem zárta ki, hogy teljesen átvegyék az ellenőrzést Ukrajna nagyobb lakott települései felett.

Szerinte a nyugati országok a konfliktus nélkül is kivetették volna rájuk a szankciókat, „a különleges katonai műveletünk csak egy ürügy”, mert nem érdekük, hogy Oroszország erős legyen. „Ha a Nyugat azt hiszi, hogy Oroszország meghátrál, akkor nem érti Oroszországot.” Azzal vádolta a nyugatot, hogy minden orosz családra csapást akar mérni, és információs kampányt folytat Oroszország ellen. Hangsúlyozta, hogy nem fognak megtörni. Azzal vádolta a nyugatot, hogy gyengévé és függővé akarja tenni Oroszországot, és még fel is osztanák a területét.

Az ukrán vezetést továbbra is neonácinak nevezte, ami szerinte népirtást követett el az ország keleti felében élő orosz nyelvű lakosság ellen. Erre most sem mutatott bizonyítékot. De beszélt arról is, hogy valódi volt a fenyegetés, hogy Ukrajna atomfegyverhez akar jutni. És szinte az összes összeesküvés-elméletet felmondta, amivel igazolni próbálják a háborút. Elmondta, hogy a tárgyalásoknak továbbra is része Ukrajna semleges státusza, a demilitarizálása és a „nácitlanítása”. A semlegességi tervet az ukrán vezetés szerdán elutasította. (Meduza/Reuters)