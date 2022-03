Milliók töltik le Oroszországban a kormány online cenzúráját megkerülő alkalmazásokat

Az ukrajnai háborúban az internet is hadszíntérré vált, Putyin kormánya mindent elkövet, hogy Oroszországban csak államilag ellenőrzött információhoz lehessen jutni. Ezt a célt szolgálja a nyugati közösségi oldalak oroszországi blokkolása és a nemrég elfogadott törvény is, ami 15 év börtönnel sújthatja azokat, akik kijelentéseikkel eltérnek a hivatalos orosz állásponttól. De létezik egy olyan technológiai kiskapu, amivel az oroszok a lebukás veszélye nélkül tájékozódhatnak a világ eseményeiről, és ez akár a háború kimenetelére is hatással lehet: a virtuális magánhálózat, a VPN. A Deutsche Welle magyarázó videója.