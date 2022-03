„Ha neked a Lavrov-rend fontosabb...” - csúnyán leoltotta Szijjártót az összeesküvéssel megvádolt ukrán külügyminiszter

„Mi soha nem avatkoztunk bele Magyarország belügyeibe, különösen választásokat megelőző napokban. Sajnálatos, hogy rövidtávú politikai haszna érdekében Szijjártó miniszter úr kész ostobaságokat kitalálni, és tönkre is tenné akár a kettőnk között kialakult kapcsolatot. Ha a Lavrov-rend fontosabb számára, mint a velem való munkakapcsolat, ideje ezt nyíltan közölni.”

Az ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba nem udvariaskodott feleslegesen Szijjártó Péterrel, aki azzal gyanúsította meg az ukrán kormányt, hogy a magyar kormány háta mögött szervezkedik, és az egyesült ellenzékkel tárgyal egy lehetséges összeesküvésről - sőt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt személyesen egyeztetnek ezekről a kérdésekről.

Kuleba hivatalos közleményében sajnálatát fejezte ki Szijjártó kijelentései miatt, megjegyezve, hogy azok valótlanok és rombolják Kijev és Budapest kapcsolatait.

Az ukrán külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy szerdán Szijjártó külügyminiszter azzal vádolta meg az ukrán kormányt, hogy megpróbálja befolyásolni a magyarországi parlamenti választásokat, és azt állította: a titkosszolgálatok szerint Kuleba néhány napja felhívta Ukrajna budapesti nagykövetét, „hogy a magyarországi választási eredmény befolyásolásának lehetőségéről konzultáljanak”.

A közleményt közlő írásban nem felejtik el megemlíteni, hogy kedd óta azt is tudni lehet a Direkt36 jóvoltából, hogy orosz hackerek vagy tíz éve hozzáférnek a magyar külügyminisztérium informatikai rendszeréhez, anélkül, hogy Szijjártót ez különösebben zavarná.

Az is olvasható, hogy Magyarországon ellenzéki politikusok és újságírók ellen is bevetették a Pegasus kémprogramot, amelynek alkalmazását Orbán Viktor kormánya el is ismerte.

Szijjártó mondásai miatt egyébként a másik érintett fél, Márki-Zay Péter szerda délután feljelentést tett rémhírterjesztés miatt.