Márki-Zay: Orbán most Putyin megbízásából fasiszta szövetséget épít Európában

Az Egységben Magyarországért Madách téri kampányzáróján Márki-Zay Pétert, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjét Karácsony Gergely konferálta fel a színpadra.

Karácsony: Orbán a világban pária lett, itthon pedig ciki

A főpolgármester azzal kezdte, hogy 2,5 éve már állt azon a színpadon egy kampányzárón, és akkor azt mondta, a változás Budapesten kezdődik, de nem állhat meg ott. Hát most azért vannak ott, hogy továbbvigyék és beteljesítsék a változást országszerte, és akkor azt mondták, legyen Budapest mindenkié, most pedig tegyenek érte, hogy legyen Magyarország mindenkié – mondta. „Hiszen és tudom, hogy itt állunk a győzelem kapujában, egyetlenegy lépésre” – mondta.

Holnap meg kell tenni azt a lépést, hogy újra polgárai legyünk a hazának, és ne alattvalói a hatalomnak – mondta Karácsony, aki tudja, milyen hatalommal állnak szemben: volt kormányülésen a pandémia idején, amikor az egészségügyért felelős minisztert döbbenten hallgatták, aztán meghalt 40 ezer ember, és a szemébe hazudták azt is, hogy Diákváros lesz, aztán kínai elitegyetemet akartak idehozni helyette. Karácsony szerint Budapesten az otthonunkról is szavazunk holnap, „védjük meg” az otthonunkat, önbecsülésünket, városunkat.

Volt miniszterelnök-jelöltként azt mondta, ma sem döntene másként, mint amikor visszalépett, Márki-Zay javára, mert neki van a legjobb esélye Orbán ellen. Szerinte ez a választás nem szólhat egókról, személyes ambíciókról vagy pártérdekekről. Trónfosztásra van szükség, de nem azért, hogy valaki más üljön a trónra, hanem hogy egyszer és mindenkorra kivigyék a trónt a magyar politika színpadáról – mondta.

Szerinte nincs nagyobb szegénységi bizonyítvány, mint hogy Orbán csak hazug propagandával akar hatalmon maradni. Karácsony azt mondta, arra kérnek felhatalmazást, hogy hétfőtől velük vitatkozzanak, őket bírálják, mert ilyen a valódi demokrácia. „Tartogassátok a szeretet a barátaitoknak, az áhítatot a templomba, a rajongást a rocksztároknak” – kérte Karácsony, mondván, ők nem olyanok, mint a Fidesz. „Akkor lesz Magyarország mindannyiunké, ha újra jogállam lesz” – mondta. „Olyan országban hiszünk, ahol a kormány számonkérhető, ahol a hatalom a tiétek, barátaim” – mondta, majd Bibó Istvánt idézte: „A hatalom önmagában semmi, igazolást csak akkor nyer, ha morális célja van.”

A magyar miniszterelnök az orosz-ukrán háborúban képtelen elválasztani a jót a rossztól, mert titkos alku köti Orbánt Putyinhoz, és ez elvette Orbán morális iránytűjét – mondta Karácsony, aki szerint Orbán szégyene, hogy a magyar nagykövetségek előtt tüntetnek a világban, és a V4-ből O1 lett, Orbán a világban pária lett, itthon pedig ciki. Karácsony azt kérte, holnap hallja meg az egész világ, hogy Orbán nem egyenlő Magyarországgal, az igazi békemisszió Orbán leváltása. „Menjetek el holnap, és szavazzatok a változásra, és győzzetek meg még három embert, mert ezen múlik az ország jövője és gyarapodása, hogy kikötünk-e a nyugati parton” – zárta a beszédét.

Márki-Zay: Orbán pénzért még büszke pedofil is lenne

Márki-Zay Péter azzal kezdte a szakadó esőben, hogy csodálatos idő van, forradalmi idő: március 15-én is esett az eső a sikeres, 1848-as forradalom alatt. Márki-Zay azt mondta, ha ő és Karácsony a közvélemény-kutatásokra hallgatna, egyikük sem lenne polgármester. Szerinte is a győzelem kapujában állnak, van közös lista és három roma képviselőjelölttel, az ellenzéknek van programja, a Fideszé meg a Pegasus.

Szerinte tényleg csak agymosottak gondolhatják azt, hogy az ellenzék elvenne tőlük mindent, átműttetné a gyerekeket, és elküldené az embereket meghalni Ukrajnába. Márki-Zay azt mondta, szégyelli, hogy Orbán a miniszterelnöke volt eddig, nagy bajban lehet a Fidesz, ha annyira szánalmas hazugságokkal támad, amiket még a saját híveik sem hisznek el.

Azt ígérte, erős forinttal vetnek gátat az inflációnak, és megtartják a kerítést, EU-s és önálló határőrség is lesz, de a Fidesz által beengedett migránsbűnözőket kirakják az országból. „A tisztességes embereket a Parlamentbe, a bűnözőket a börtönbe küldjük” – ígérte.

Márki-Zay szerint Orbán egyetlen cigányt emelt fel, Farkas Flóriánt, de ők minden cigányt felemelnek jó oktatással. Azt mondta, a konzervatívok is velük vannak, Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke az ő ünnepségükön vett részt.

Márki-Zay azt mondta, a fiatalok velük vannak, ők győzik meg a szüleiket és a nagyszüleinket, hogy küldjék el az elmúlt 1000 év legkorruptabb kormányát. „Ti is győzzetek meg embereket holnapig, egy napotok van rá! Az előválasztást 200 ezer fiatal döntötte el, most is rájuk számítok” – mondta.

Szerinte Orbán szégyenné vált Európában, nem számíthat a NATO-ra, és egy robotrepülőtől sem tudja megvédeni az országot. Két hét alatt négyszer mondott mást a NATO-katonákról. Elárulta a nemzetet, Európát, Orbán Viktor hazaáruló, és hazaárulóra tisztességes magyar ember nem szavazhat – mondta Márki-Zay, aki szerint Orbánt már a Fidesz is szégyelli, kis székkel járja titokban az országot, a sajátjai elé sem mer kiállni.

Márki-Zay azt mondta, egyetlen becsületes, keresztény magyar sem szavazhat Orbánra, aki nem áll ki a kárpátaljai magyarság mellett, és felsorolta, Putyin katonái miket művelnek Ukrajnában, szerinte ilyen emberrel nem lehet szövetkezni. Ezután azt sorolta, szerinte hogyan árulta el a hazát Orbán, például a baltás gyilkos kiadásával vagy az orosz és kínai üzletek kiszolgálásával.

Szerinte Orbán most Putyin megbízásából fasiszta szövetséget épít Európában Le Pennel, Salvinivel meg a romániai AUR-ral együtt, és pénzért még büszke pedofil is lenne.

Azt mondta, sajnálja, hogy még mindig vannak papok és lelkészek az országban, akik a tolvajok és gyilkosok támogatására biztatják a híveiket. Megígérte, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat.

Márki-Zay szerint azért, hogy a fiataloknak ne kelljen elhagyni az országot, holnap mindenkinek szavaznia kell 1000 éves történelmünk legkorruptabb kormányának leváltásáért, és addig mindenkit meg kell győzni erről, akit a hazugság eddig elvakított. „Háromszor megcsináltuk a csodát, csináljuk meg negyedszer is, szabadítsuk fel Magyarországot!” – kérte. Márki-Zay szerint kormányváltás esetén végre utolérhetjük Ausztriát, és nem Románia fog utolérni minket.

Köszönetet mondott a 27 ezer embernek, aki szavazatszámlálónak jelentkezett, szerinte ez példátlan összefogás a magyar történelemben. Több 10 ezren fognak még holnap is telefonálni és kopogtatni, míg a másik oldalon csak a kisszéket és fizetett aktivistákat látni – mondta. Köszönetet mondott Hillary Clintonnak, John Cleese-nek és Mark Ruffalónak a kiállásért. Szerinte Orbán ezzel szemben csak olyan embertől kapott támogatást, aki fertőtlenítőszert adott volna be magának a Covid ellen.