A Fürjes-Hajnal csata hozta leginkább lázba a szavazókat

Budapesti és Pest megyei választókerületekben volt a legmagasabb a részvétel az urnazárás előtt fél órával összegyűjtött adatok szerint.

A XII. kerületben (Budapest 3 OEVK) a szavazók 78,25 százaléka ment el (4 éve 76,89 százalék volt), itt Fürjes Balázs és Hajnal Miklós között dől el a mandátum. 2018-ban Gulyás Gergely nyert a szavazatok 42,71 százalékát megszerezve, még megosztott ellenzékkel szemben.

Alig marad el ettől a II. kerületben (Budapest 4. OEVK) a részvételi arány a II. kerületben (78,05 százalék). Itt 4 éve 41,82 százalékkal nyert Varga Mihály (77,89 százalékos részvétel mellett). Most - akárcsak Gulyást - őt is kimentette innen a Fidesz. A kormánypárti jelölt Gór Csaba, az ellenzéki Tordai Bence.

A XVI. kerületben (Budapest 13 OEVK) 77, 73 százalékos volt a részvétel, majdnem annyi, mint 4 éve (77,33). Akkor a fideszes Szatmáry Kristóf nyert a szavazatok 41,91 százalékával. Most is ő indul, ellenfele - akárcsak 4 éve - Vajda Zoltán lesz, aki 2018-ban 2 százalékkal maradt el tőle, úgy, hogy volt jobbikos és LMP-s jelölt is.

Újbudán (Budapest 2 OEVK) 77,39 százalék ment el szavazni. Itt a fideszes Simicskó István nyert 4 éve, 42,16 százalékkal, mindössz 1,5 százalékkal megelőzve Gy. Németh Erzsébetet. Most Simicskó-Orosz Anna párharc lesz.

Az első nem budapesti választókerület, ahol sokan mentek el szavazni, az Budakeszi és környéke (Pest megye 2). Itt a külügyi államtitkár Menczer Tamás és az ellenzéki Szél Bernadett küzd a mandátumért.

A részvételi top 10-ben csak fővárosi és Budapest környéki (Szentendre és Budakeszi) választókerület van. A 11. Sopron megye 4 OEVK-ja, ami Sopront takarja.

És ahol a legkevesebben mentek el

A legalacsonyabb részvételi arány Ózd környékén, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. számú körzetében volt (56,1 százalék). Itt a 2018-as választáson - csak épphogy magasabb, 56,6 százalékos részvétel mellett - a fideszes Riz Gábor nyert, a második legtöbb szavazatot akkor a Jobbik jelöltje, Farkas Péter Barnabás kapta. Az idei választáson a Fidesz ismét Riz Gábort indította, míg az ellenzéki összefogás jelöltje az MSZP-s Kiss Sándor.

A második legalacsonyabb részvétel Berettyóújfalu környékén, Hajdú-Bihar megye 4. számú egyéni választókerületében volt, ahol a választópolgárok kevesebb, mint hatvan százaléka ment el szavazni (59,87 százalék). A Fidesz itt újra Vitányi István Józsefet indította, aki 2018-ban közel kétszer annyi szavazatot kapott, mint a másodikként befutó jobbikos jelölt.

A fideszes Tasó László, volt közlekedéspolitikai államtitkár körzetében, Hajdú-Bihar megye 3. számú egyéni választókerületében is országosan az egyik legalacsonyabb volt a részvételi arány (országosan a tizedik legalacsonyabb, 61,66 százalék).

Kazincbarcika és Sátoraljaújhely környékén (Borsod 4. és 5. választókerületében) is alacsony volt a részvételi arány (épphogy átlépte a 60 százalékot).

2018-ban mindkét körzetben magabiztosan nyert a Fidesz, Kazincbarcika környékén Demeter Zoltán, Sátoraljaújhely környékén pedig Hörcsik Richárd, őket indította a párt az idei választáson is.