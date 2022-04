Boris Johnson: a biológiai férfiaknak "nem lenne szabad női sportrendezvényeken versenyezniük"

Betiltották a meleg konverziós terápiát múlt héten Angliában, az embereket a transzneműségükből kigyógyító, megtérítő foglalkozások azonban továbbra is maradhatnak, amiért sok kritika érte a kormányt. Boris Johnson szerdai beszédében érintette a témát.

Újságírói kérdésre elmondta, nem számított rá, hogy az ügyben ennyire el kell majd mélyülnie. Szerinte a nemek kérdése sokkal bonyolultabb, mint a szexualitásé, ezért a transzneműeket érintő kérdések „összetett kérdések. És nem hiszem, hogy egyetlen, egyszerű jogszabály segítségével megoldhatók… Nagyon sok gondolkodást igényel, hogy ez helyes legyen” - mondta.

„Csak néhány megjegyzést tennék - folytatta -, nem hiszem, hogy ésszerű lenne, ha a gyermekeket kompetensnek tekintenénk abban, hogy döntéseket hozzanak a nemükkel, vagy visszafordíthatatlan kezelésekkel kapcsolatban. Legalább a szülők bevonása szükséges.”

A múlt heti döntés után lemondott Iain Anderson, a kormány LGBTQ+ tanácsadója, és azzal vádolja Johnsonékat, hogy a törvénnyel megpróbáltak éket verni a melegek, leszbikusok és a transzneműek közé. A transzneműséggel foglalkozó Safe To Be Me konferencia szervezői pedig lemondták a júniusra tervezett eseményt, hogy nyomást gyakoroljanak a brit kormányra.

„Nagy-Britanniának szüksége van transz-stratégiára, de jelenleg ebből semmi nem látszik. Bulvárvitát folytatunk emberek életéről. [Ez egy] tiszteletlen vita, ami woke-háborúvá alakult” - mondta Dehenna Davison, Tory képvieslő.

Johnson szerint van remény a megértésen alapuló haladásra, de jelenleg nem gondolja, hogy a biológiai férfiaknak helyük lenne női sportrendezvényeken, illetve szükséges lenne külön tereket biztosítani a biológiai nőknek a börtönökbe és a kórházakban. "Ez nem azt jelenti, hogy nem szimpatizálok azokkal, akik nemet akarnak váltani, (...) létfontosságú, hogy a[z embereknek] a lehető legtöbb támogatást adjuk a döntés meghozatalához" - tette hozzá.