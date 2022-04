Ed Sheeran négy év után megnyerte az ellene indított szerzői jogi pert

Szerzői jogi pert nyert Ed Sheeran brit énekes, amit Sami Chorki énekes indított ellene a 2017-ben megjelent gigasláger "Shape of you" refrénje miatt. Chorki szerint Sheeran az "Oh I" refrént egyértelműen az "Oh Why" című számból lopta, ám a londoni legfelsőbb bíróság szerdai ítéletében felmentette Sheerant. "Bár van a két szám között hasonlóság, bőven vannak eltérések is" - mondta Antony Zacaroli bíró.

Chorki 2018-ban perelte be Sheerant, aki tagadta, hogy a "Shape of you" megírásakor ismerte volna Chorki dalát. A döntés után Sheeran egy Twitter videóban elmondta, hogy szerinte a vád alaptalan volt és káros. Chorki még nem nyilatkozott az ítéletről. (DW)