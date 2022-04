Kadirov kipróbálta a kosárlabdát, bár ne tette volna

A csecsen vezér, aki az orosz-ukrán háborúban is eddig leginkább a PR-akciókkal hívta fel magára a figyelmet, valamiért azt gondolta, hogy itt az ideje kipróbálni a kosárlabdát. Ráadásul úgy, hogy óriási médiaslepp is kísérte.

Miután megmutatták neki, hogy milyen is egy labda (eddig még nem volt gond), majd meg is fogta a játékszert (ez már kicsit furán mutatott), arra gondolt, hogy dob egy kosarat. Most jöhetne az, hogy és egyből bedobta, de ez nem nagyon lenne igaz. A tapsolókat persze ez egyáltalán nem zavarta. A felvétel készítője kegyeletből a hatodik kísérletnél már inkább nem mutatta, hova száll a labda, a hetedik is mellé ment, aztán Kadirov megunta az egészet és dühösen keresztül lőtte belerúgott egy baromi nagyot a labdába.