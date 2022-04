Megfordította a szavazatállást, megnyerte a XVI. kerületi mandátumot az ellenzéki Vajda Zoltán

Tegnap még 136 mandátum szerepel a Fidesz mellett, mostanra ez lecsökkent 134-re. A listán egy mandátumot hoztak a külképviseleten leadott és az átjelentkezők szavazatai. És megfordult a XVI. kerületi eredmény is, Vajda Zoltán végülis legyőzte a kerület eddigi képviselőjét, a fideszes Szatmáry Kristófot.

Fotó: Vajda Zoltán/Facebook

Itt 38 szavazattal vezetett Szatmáry Kristóf máig, de most befejezték az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak az átszámolását, amelyeket választókerületenként egy kijelölt szavazókör szavazataival kevernek össze. Ez matematikailag több választókerületben is megfordíthatta volna az eredményt, de ez végül csak a XVI. kerületben történt meg. Vajda már bejelenette a győzelmét, a pontos adatok még nincsenek meg, állítólag a 38 szavazatos hátrányból 500 fős előny lett. Szatmáry is elismerte a vereséget, és gratulált Vajdának. Szatmáry listáról bejut a parlamentbe.

Ezzel a 18 fővárosi választókerületből 17-et nyert az ellenzék. Csak a XVII. kerületben nyert a fideszes jelölt, az eddigi képviselő, Dunai Mónika.

Négy olyan budapesti választókerület van, ahol korábban a Fideszé volt a mandátum, de most elveszítették azt (II. kerület, VIII. kerület, XII. kerület és a XVI. kerület).

Vidéken ugyanakkor a 88 választókerületből 86 a Fideszé lett. Csak az egyik pécsi és az egyik szegedi választókerületben nyert ellenzéki (Mellár Tamás, illetve Szabó Sándor). Itt a Fidesz tudott megfordítani egy választókerületet, a dunaújvárosit, Mészáros Lajos legyőzte Kálló Gergelyt 1 053 szavazat különbséggel. A jobbikos politikus kevesebb szavazatot kapott (19 508-at), mint a négy éve itt győztes, szintén jobbikos Pintér Tamás (20 405). Pedig akkor indult külön DK-s, LMP-s és momentumos jelölt is. A Fidesz közben jelentősen erősíteni tudott. Négy éve Galambos Dénes 18 541 szavazatot kapott és lett második, Mészáros most 20 561 szavazattal nyert.

A Fidesz 2018-ban 91 egyéni mandátumot nyert, az ellenzéki 15-öt. Most kicsit szorosabb, 87:19 az arány, de még így is nagy a különbség.

A Fidesznek jelenleg összesen 134 mandátuma van, ezzel is megvan a kétharmad.



Befejezeték a levélszavazatok feldolgozását is.