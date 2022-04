Április 27-én megtarthatják a „népszavazást” Herszonban a térség „függetlenségéről”

A Korrespondent.net híre szerint az oroszok április 27-én népszavazást rendezhetnek Herszonban. A dél-ukrajnai nagyvárost még február-március fordulóján vette be az agresszor, azóta több alkalommal is felmerült, hogy az ismert krími, donecki és luhanszki minták alapján itt is referendumot szervezhetnek a „függetlenedésről”, létrehozva egy újabb „népköztársaságot” Ukrajna területén.

Mint ismert, a február 24-e óta tartó háború közvetlen előzménye a donecki és luhanszki „népköztársaságok” elismerése, illetve a velük sebtében megkötött együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmények „életbe léptetése” volt.

Az orosz nemzeti gárda katonái Herszonban 2022. április 19-én Fotó: Sputnik via AFP

Az egyszerű hétköznapra kitűzött herszoni népszavazás – melynek eredménye nem lehet kérdéses – a fenti példák alapján azt jelentheti, hogy Oroszországnak annak ellenére sem állna szándékában „visszaadni” a vonatkozó területeket Ukrajnának, hogy az utóbbi hetekben a retorikájában kifejezetten az egykori Doneck és Luhanszk megyék teljes területének „felszabadítása” szerepel az első helyen.

A népszavazási ívek nyomtatása, ha minden igaz, már elkezdődött a Herszon megyéhez tartozó Nova Kahovkában.