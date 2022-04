Fájna a gázembargó Németországnak, de nem annyira, mint a járvány első éve

165 milliárd eurós veszteséget jelentene a német gazdaság számára, ha az Európai Unió embargót vetne ki az orosz gázra, közölte az ország központi bankja. Anémet gyárak évekig éreznék a gázhiányt, és az infláció is tartósan magas lenne. A 2022-es GDP két százalékkal esne vissza a 2021-eshez képest, ami komoly recessziót jelentene, de még mindig elmaradna a járvány első évének gazdasági sokkjától, amikor 4,6 százalékos volt a csökkenés, írja a Guardian.

Utóbbit emelte ki a Frankfurter Allgemeine Zeitung című napilap is, amely szerint így csak még nagyobb nyomás nehezedik majd a kormányra, hogy támogassa az orosz energiaszektor szankcionálását.

Az Európai Unió embargót vetett ki az orosz szénre, a gázszállítások leállítása viszont egyelőre komoly ellenállást váltott ki nemcsak Németország, hanem például Magyarország részéről is.

Olaf Scholz német kancellár Fotó: LISI NIESNER/REUTERS

Olaf Scholz kancellár arról beszélt a Spiegelnek adott interjújában, hogy a gázembargó sem vetne véget a háborúnak, viszont milliók veszítenék el a munkájukat, és gyárakat kellene örökre bezárni. A háború előtt a német gázszükséglet 55 százalékát fedezték orosz forrásból, ennek nagyjából harmadát hasznosították az iparban.

Azért is kényes a gázkérdés, mert becslések szerint az uniós országok naponta akár egymilliárd eurót is fizethetnek az orosz gázért, ráadásul márciusban még nőtt is az Európába szállított gázmennyiség a januárihoz képest. Németország szorult diplomáciai helyzetéről ebben a cikkben írtunk hosszabban.