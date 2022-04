Igenis érintheti Magyarországot, hogy a Gazprom leállította a gázszállítást Bulgáriának

Zsarolással felérő lépésként értékelte Kiril Petkov bolgár miniszterelnök szerdán a Gazprom bejelentését, hogy az orosz cég felfüggeszti a gázszállításokat Bulgáriába. A Gazprom szerdán hozta nyilvánosságra, hogy felfüggesztik a gázszállítást a bolgár Bulgargaz és a lengyel PGNiG gázipari cégeknek, mivel azok nem az általuk elvárt módon, rubelben fizetnek az orosz gázért.

A Gazporm a közleményében azt is írta, hogy amennyiben Bulgária és Lengyelország "illegálisan" vételezne az országukon áthaladó tranzitgázból, akkor teljesen elzárja a gázcsapot. A Gazprom már kedden értesítette döntéséről a lengyeleket és a bolgárokat. Szerda hajnalban egy rövid időre teljesen el is zárták a Lengyelországon átvezető Jamal gázvezetéket, amin aztán kora reggel ugyan újraindult a szállítás, de lényegében csak csordogált a gáz. Az óránként 3,8 millió köbméter szállítására alkalmas vezetéken csak 330 ezer köbméter gáz érkezett, ez a kapacitás kevesebb mint tíz százaléka, miközben csak a PGNiG az éves kapacitás harmadának megfelelő gázt vásárol ezen keresztül.

Szijjártó Péter kora reggel a hírekre reagálva sietve közölte, hogy a magyar gázellátást nem befolyásolja a Bulgáriát érintő gázembargó, ám Petkov szavaiból nem ez következik. Szijjártó a közleményében azzal büszkélkedett, hogy Magyarország nem rubelben fizet a gázért. "Sikerült találni olyan megoldást, amely alapján mi euróban tudjuk elutalni a gáz árát a Gazprom Banknál létesített eurószámlánkra, azt a bank átváltja rubelre, és ennek a rubelnek a továbbutalása történik majd a Gazprom Export nevű cég számára" - magyarázta Szijjártó.

Ezt a megoldást, amit Szijjártó szerint "sikerült" megtalálni, annyira nem kellett keresni. Ez ugyanis pontosan az, amit Vlagyimir Putyin elrendelt, vagyis Magyarország pont úgy fizet az orosz gázért, ahogyan azt az orosz elnök elvárja.

Bulgáriára visszatérve: az ország energetikai minisztere szerint "az elégségesen belátható időre" az országnak elegendő gáza van. Alekszander Nikolov a Novonite hírügynökségnek nyilatkozva kockázatosnak minősítette az oroszok által előírt kétlépcsős fizetési rendszert, amit Szijjártó Péter sikeresen megtalált. "Gyakorlatilag elvesztenénk az ellenőrzést a pénzünk felett, mivel mi dollárban fizetnénk, amit aztán az oroszok ki tudja, milyen árfolyamon váltanának rubelra" - mondta.



A lengyel kormány pedig, amely eleve világossá tette, hogy semmilyen formában nem hajlandó rubelban fizetni az orosz gázért, már kedden azzal nyugtatta az ország lakosságát, hogy akkor is képesek biztosítani az ellátást, ha az oroszok elzárják a gázcsapot. "Rendelkezünk a szükséges tartalékokkal és beszerzési forrásokkal a biztonságunk védelmére. Gyakorlatilag már évek óta függetlenek vagyunk Oroszországtól. Tárolóink telítettsége 76 százalék. Lesz gáz a lengyel otthonokban" - közölte Anna Moskwa környezetvédelmi és klímaügyi miniszter.



"Indokolhatatlan és elfogadhatatlan" - jellemezte a Gazprom általa is "zsarolásnak" minősített lépését Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. "A Gazprom bejelentése, hogy egyoldalúan felfüggeszti a szállítást európai vásárlóinak, csak Oroszország újabb kísérlete arra, hogy a gázt zsarolási eszközként használja" - mondta. De azt is közölte, hogy felkészültek erre a helyzetre. "Szoros kapcsolatban állunk minden tagállammal, és dolgozunk alternatív források, illetve a lehető legjobb tárolói szintek biztosításán az EU egészében" - mondta.

Tájékoztatása szerint minden tagállamnak volt vészhelyzeti terve erre az eshetőségre, az EU gázkoordinációs csoportja pedig máris ülésezik a témában.