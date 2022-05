Azzal fenyegeti az orosz köztévé a briteket, hogy tenger alatti atomrobbanással radioaktív cunamit küldenek rájuk

Azzal fenyegetőznek az orosz köztévé adásában, hogy az ukrán háborúban markánsan állást foglaló Nagy-Britanniát egy állítólagos szuperfegyver, egy atommeghajtású atomtorpedó segítségével fogják - szó szerint - lemosni a Föld színéről. A propagandaszöveg szerint, aminek nincs semmiféle bizonyítható valóságalapja, az orosz "cunamibomba" akár 500 méter magasságú hullámokat keltve törölné le a civilizációt a Brit-szigetekről.

Can you just imagine if the BBC just started making explicit nuclear threats, complete with CGI of giant tsunami waves? pic.twitter.com/EUBrkxRlz0