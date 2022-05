Lázár János megint lekéste a frakciófotózást

Büszkébbnél büszkébben osztották meg hétfő délután a kormánypárti képviselők a FIDESZ és a KDNP közös frakciófotóját, azonban a létszám nem volt teljes, Lázár János most is lemaradt a csoportképről, ahogy a 4 évvel ezelőttiről is.

Logikus magyarázat lett volna, hogy azért nem látni, mert Orbánék a száműzetésből visszatérő képviselőtársukat kérték meg a csoportkép elkészítésére, de Lázár a Telex kérdésére azt írta:

„Elaludtam, és sajnos lekéstem a fotózást. Négy év múlva pótolni fogom! :D”