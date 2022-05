A Mazsihisz elnöke felháborítónak és visszataszítónak tartja Lavrov kijelentését, hogy Hitler zsidó lett volna

Levélben reagált Szergej Lavrov hitlerezésére Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. Azt írta Arnoldovics Sztaniszlavov budapesti orosz nagykövetnek: „Mély szomorúsággal hallottuk Lavrov külügyminiszter úr szavait, amelyekben Adolf Hitler vélt zsidó származásáról és a zsidók antiszemitizmusáról beszélt.”



Heisler András az állításokat a zsidó közösség nevében felháborítónak és visszataszítónak tartja, és úgy fogalmaz, hogy „a náci vezető állítólagos zsidósága – amely minden alapot nélkülöz – az interneten terjedő legrosszabb összeesküvés-elméletek egyike”.



Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Lavrov vasárnap egy olasz televíziónak adott interjúban azt mondta: az a tény, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök zsidó, nem negligálják a náci elemeket az országában, és ezt azzal az állítással igyekezett alátámasztani, hogy Adolf Hitlerben is „zsidó vér volt”. A kijelentésén Izrael és az oroszországi főrabbi is felháborodott. (Via HVG)