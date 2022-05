Márki-Zay és Lázár fegyverszünetére Szegedtől Salgótarjánig sok helyen lenne még igény

Mintegy 40 milliárd forintos lehet az a csomag, amiben Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, az ellenzéki összefogás volt miniszterelnök-jelöltje és Lázár János, a választókörzet fideszes országgyűlési képviselője május 3-án megállapodott.

„Semmilyen elvemet nem fogom feladni. Amiket a kampányban mondtam, azt most is tartom. Ez a fegyverszünet csak Hódmezővásárhelyről szól. Városvezetőként örülök, ha a város bármilyen segítséget kap a kormánytól. Ez viszont nem azt jelenti, hogy én ezt a kormányt demokratikusan megválasztottnak ismerném el. Nem jelenti azt például, hogy a korrupcióellenességből egy jottányit is engednék”

– mondta lapunknak Márki-Zay Péter. A polgármester szerint összességében arról van szó, hogy Lázár János eddig úgy gondolta, hogy hadakozással tud politikai tőkét kovácsolni Hódmezővásárhelyen (a településen belül amúgy Márki-Zay nyerte a választást), most viszont már úgy gondolja, hogy békével. A május 3-i mintegy kétórás tárgyalásuk során három olyan projektet találtak, amiben a polgármester Lázár János lobbizási segítségét kérte. Mind a három a kormányzati Modern Városok Programot érinti:

a hódmezővásárhelyi ipari park 96 hektáros bővítése,



117 kilométer hosszúságban külterületi kerékpárút kiépítése,



iskolák felújítása.

Ehhez érdemes felidézni, hogy Orbán Viktor kormányfő még 2015 elején jelentette be a Modern Városok Programot, végiglátogatta a 23 megyei jogú várost, utolsóként, 2017 májusában Hódmezővásárhelyen is mondott beszédet.

„Megállapodtunk arról, hogy Hódmezővásárhelyen feldolgozóipari kapacitások kiépítését fogjuk támogatni. Ez azt jelenti, hogy a város ipari parkjának fejlesztéséről döntöttünk. Száz hektárral fogjuk bővíteni a város ipari parkját, ezt meg fogjuk vásárolni, mármint az állam fogja ezt a területet megvásárolni. Önöknek pénzébe nem kerül, Önöknek az lenne a feladata, hogy ezt működő beruházásokkal később föltöltsék”



– mondta öt éve a miniszterelnöktől.

Azt pedig Lázár János jelentette be 2018 januárjában, hogy a kormány 2,6 milliárd forinttal támogatja a hódmezővásárhelyi ipari park két lépcsőben megvalósuló, 96 hektáros bővítését (ehhez földeket kell kisajátítani). A 117 kilométer hosszú kerékpárút és mezőgazdasági út építésére eredetileg 11 milliárd forintot szánt a kormány, az iskolák felújítására szintén 10 milliárd forintos keretet terveztek, de Márki-Zay szerint ezek az öt évvel ezelőtti árak 2022-ben már nem reálisak, így jön ki a legalább 40 milliárd forintos csomag, amiben most Lázár János segítséget ígért.

Ha pedig Modern Városok Program, akkor Gyopáros Alpár, akit 2020-ban neveztek ki a szakterület kormánybiztosának (az új kormány összetétele még nem ismert). A fideszes politikus pozíciói aligha lettek gyengébbek, hiszen a szavazatok 71,22 százalékát megszerezve Gyopáros Alpár lett a legnagyobb arányban diadalmaskodó egyéni parlamenti képviselő (Csorna és környéke). A kormánybiztos korábban Márki-Zay Pétert okolta az elmaradt beruházások miatt:



„Hódmezővásárhely kiválóan teljesít azoknál a fejlesztéseknél, amelyeket az állam maga koordinál, nem véletlen például, hogy a Lázár János országgyűlési képviselő által felügyelt tram-train már közlekedik Szeged és Hódmezővásárhely között. Sajnos a város által koor­dinált beruházások viszont nem haladnak, érződik, hogy a városvezetőnek nem a települése, hanem egyéni politikai ambíciói a fontosak”

– fogalmazott például idén januárban a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Legutóbb a K-Monitor írt részletesebben a Modern Városok Program megvalósulási eredményeiről. „A városszintű összesítésből is látszik, hogy 2022 tavaszán még nagyon távol vagyunk attól, hogy minden projekt megvalósuljon. Az elmúlt két évben jobbára a már leszerződött projektek szerződéseinek módosítgatása történt, nem attól volt hangos a kampány, hogy a vidéki városokban MVP-s nagy projekteket adtak át, pedig valószínűleg ez is szerepelhetett a döntéshozók tervei között” – írták.

Hosszú még a lista

Adatigényléssel fordultak Gyopáros Alpár kormánybiztoshoz, a választások után néhány nappal pedig meg is kapták a 271 projekt aktuális állapotát összegző listát. Ebből pedig az látszik, hogy Hódmezővásárhelyen a tram-train megépítésén kívül túl sok minden nem nagyon történt. Márki-Zay Péter szerint most már Lázár Jánosnak és az őt támogató bázisnak is érdeke, hogy a listáról néhány dolgot ki lehessen végre pipálni.

A K-Monitor listából az is kiderül, hogy az országos Modern Városok Program előrehaladásának lassúságát mutatja, hogy az elmúlt szűk két évben csak nagyjából 30 projekt tudott valamilyen szinten előrébb lépni. 2020-ban 31 volt kész, 56 valósult meg részben és 184 még nem készült el. 2022-ben 54 projekt van kész, 66 valósult meg részben és továbbra is van 152 projekt, ami még nem készült el. Székesfehérváron például semmi nem történt, de Szegeden és Salgótarjánban (ahol szintén ellenzéki a polgármester és fideszes a parlamenti képviselő) is hosszú még a beígért, de máig megvalósítatlan beruházások listája az új jégcsarnokoktól a városi repülőterek fejlesztéséig.

Más kérdés, de nem mellékes szempont, hogy ezek többségét leginkább kormányközeli vállalkozók szokták végül kivitelezni, ha teljes a harmónia a helyi polgármester és a térség képviselője között, mint történt az például Gyopáros Alpár csornai körzetében. Tehát bőven lenne még hol „fegyverszünetet” kötnie egy városi polgármesternek és az országgyűlési képviselőnek.