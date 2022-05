A békéért háborúznak, mondta Putyin a győzelem napján

A napóleoni háborúval és a szovjet-orosz zsargonban nagy honvédőnek nevezett II. világháborúval állította párhuzamba Ukrajna lerohanását 2022. május 9-én, a Szovjetunió második világháborús győzelmének 77. évfordulóján Vlagyimir Putyin, akinek a beszédét a Kreml oldalán teljes egészében közzé tették.

Vlagyimir Vlagyimirovics a kivetítőn. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Vagyis értelmezésében az ukrán lakótelepeket porig bombázó orosz alakulatok most is Oroszországot védik, éppenséggel egy másik szuverén állam, Ukrajna területén. "Büszkék vagyunk a győztesek be nem hódoló, bátor generációjára, akiknek mi vagyunk az örökösei, és a mi kötelességünk megőrizni azok emlékét, akik megtörték a nácizmust, akik azt hagyták nekünk örökül, hogy legyünk éberek és tegyünk meg mindent azért, hogy a globális háború szörnyűségei ne történhessenek meg újra" - mondta Oroszország elnöke, aki az elmúlt hetekben többször is jelezte a világnak, hogy vannak atomfegyverei, amiket kész is bevetni.

Vlagyimir Putyin kezet ráz Fotó: MIKHAIL METZEL/Sputnik via AFP

Beszédében az elmúlt hónapok történéseinek magánértelmezését is előadta. Ezek szerint Oroszország decemberben "biztonsági garanciákról szóló egyezményt" terjesztett elő. Ez alatt arra a két orosz javaslatra gondolhatott, melyek részeként gyakorlatilag azt követelte, hogy a NATO hadereje vonuljon vissza az 1997-es határai mögé, vagyis vonják ki a szövetséges csapatokat a szövetség keleti tagállamaiból.

Az orosz neoszvasztikával, a Z betűvel díszített veterán harcimotor. Fotó: ROSTISLAV NETISOV/AFP

"Őszinte párbeszédre hívtuk a Nyugatot egy ésszerű, kompromisszumos megoldás érdekében, ami mindkét fél érdekeit figyelembe veszi. Hiába" - állította. Januárban a nyugati szövetségesek több körben is tárgyaltak Oroszországgal, ám az egyáltalán nem volt hajlandó engedni ultimátumából.

Tankok vonulnak a győzelemnapi parádén Fotó: PAVEL KOROLYOV/AFP

Putyin beszédében azt is állította, hogy Ukrajna támadásra készült a Sonbaszban és "történelmi földjeink lerohanására készült, beleértve ebbe a Krímet". A Krím-félszigetet Oroszország 2014-ben szállta meg, és csatolta el illegálisan Ukrajnától. Beszédében ismét neonácikat, banderistákat emlegetett, akiket az Egyesült Államok és szövetségesei fegyvereztek fel. Az orosz inváziót ezek alapján "megelőző csapásként" jellemezte, ami "kikényszerített, időszerű, és egyedüli helyes döntés volt".

Tisztára, mint gyerekkorunk november 7-éin. Fotó: RAMIL SITDIKOV/Sputnik via AFP

Putyin Oroszországot az ezeréves értékek őrzőjeként jellemezte, olyanokénak, amiket "a Nyugat a jelek szerint cancellált". "Ez a morális leépülés az alapja a II. világháború története cinikus meghamisításának, a ruszofóbiának, az árulók dicsőítésének, az áldozatok emlékezetének meggyalázásának" - mondta Putyin, akinek a külügyminisztere a minap azzal érvelt, hogy végső soron Hitlerben is volt zsidó vér.

Díszegyenruhás legények vonulnak a Kreml falai előtt. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Beszéde végén az Ukrajnában harcolókat méltatta, akik szerinte az anyaföld jövőjéért harcolnak, és azért, hogy "senki se felejtse el a második világháború leckéjét". "Hogy a világban nincs helye hóhéroknak és náciknak.